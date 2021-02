Dormagen-Zons : Die Fähre „Niederrhein“ löst am Samstag das Leih-Modell ab

Zons Zwei Monate lag war die reguläre Fähre „Niederrhein“ nicht am Zonser Ufer, sondern wurde in Düsseldorf umfangreich repariert. Jetzt kommt sie wieder zurück.

Am Samstag Mittag hat Wolfgang Jansen sein Schätzchen wieder zurück: Dann bringen seine Söhne die „Niederrhein“ an den Anleger in Zons, von wo aus der normale Fährbetrieb wieder läuft. Zwei Monate lang war die „Niederrhein“ in der Lux-Werft in Niederkassel hochgebockt und wurde einer ausführlichen Revision unterzogen. Und zwar so gründlich, dass „in den nächsten 25 Jahren nix Großes mehr repariert werden muss“, erzählt der erfahrene Schiffer.