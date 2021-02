Chempark Dormagen : Ausweisbüro nach Sanierung wieder an Tor 10

Dormagen Ein Wasserschaden im vergangenen Sommer hatte dazu geführt, dass das Büro für längere Zeit in den Info-Pavillon am Tor 1 hatte verlegt werden müssen.

Das Ausweisbüro am Zentralen Besucherempfang des Chemparks Dormagen am Tor 10 steht nach mehr als halbjähriger Unterbrechung ab sofort wieder zur Verfügung. Darauf macht Timo Krupp vom Chempark-Betreiber Currenta aufmerksam. Im Juli 2020 hatte der Bruch eines Heizungsrohres die Räumlichkeiten für längere Zeit unbenutzbar gemacht. Das Ausweisbüro war daraufhin vorübergehend in den Info-Pavillon an Tor 1 verlegt worden. „Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist der alte Standort nun wieder in vollem Umfang nutzbar“, informierte Krupp.