Wettbewerb der Baugenossenschaft Dormagen : Mit Kunst gegen den Corona-Blues

Dormagen Unter dem Motto „Kreativ durch Corona“ hat die Baugenossenschaft Dormagen (BGD) ihre Mitglieder und Mieter in einem Wettbewerb aufgerufen, sich kreativ mit den Folgen der Coronaviruspandemie zu befassen. Das Ergebnis fasziniert.

Aus der Starre des gefühlt ewigen Lockdowns ausbrechen, die zähfließende Zeit sinnvoll füllen, sich aktiv mit den privaten und gesellschaftlichen Umbrüchen auseinandersetzen und sprechende Dokumente dieser ein-schneidenden Zeit zu schaffen – darin bestanden die Ziele des Kreativwettbewerbs der BGD. „Wo die Bewegungslosigkeit langsam in alle Lebensbereiche gesickert ist und diese Lähmung sich auch in die Zukunft zu ergießen scheint, schafft Kreativität einen wertvollen Ausweg, indem sie geistig etwas in Bewegung setzt“, so Klemmer. Deshalb lautete auch die einleitende Aufforderung „Die Welt steht still, mal‘ ihr Beine!“ Die Erschaffung von Kunst sollte der Langeweile und dem Lagerkoller auf positive Art und Weise entgegenwirken.