Von Fagott und Kontrabass bis hin zu Ukulele : Musikschule in Dormagen präsentiert sich in neuem Film

Musikschule in Dormagen präsentiert sich in neuem Film

Dormagen Die städtische Musikschule in Dormagen möchte mit einem zweiminütigen Film Einblicke in die Arbeit der Einrichtung geben. Wie und wo ihr euch den Film anschauen könnt? Eine Zusammenfassung.

Die städtische Musikschule präsentiert sich erstmals zum neuen Halbjahr in einem rund zweiminütigen Film, der auf der Homepage der Stadt zu sehen ist. Auch zahlreiche Instrumente, die an der Dormagener Schule erlernt werden können, werden per Videoclip präsentiert. Normalerweise lädt die Musikschule einmal im Jahr zum „Tag der Instrumente“ in die Kulle ein, wo die Instrumente kennengelernt und ausprobiert werden können. Auch mit den Lehrkräften kann man sich dort – im Normalfall – bekanntmachen. Da das aufgrund von Corona nicht möglich war, bietet die Musikschule nun einen virtuellen Einblick in ihre Arbeit.