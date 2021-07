Wieder mehr möglich in Dormagen : Neue Lockerungen für Besucher der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek gibt es ab sofort keine Aufenthaltsbegrenzung mehr. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Auch in der Einrichtung am Helmut-Schmidt-Platz kehrt vermehrt Normalität ein. Die Stadt teilt mit, was für die Nutzer jetzt wieder möglich ist und was nicht mehr verlangt wird.

(NGZ) Gute Nachricht für alle Lesebegeisterten und sonstigen Mediennutzer: Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem Wochenende weitere Lockerungen für den Besuch der Stadtbibliothek Dormagen. Darauf machte die Pressestelle im Rathaus am Montag aufmerksam.

Konkret sehen die Regelungen jetzt so aus: Eine Einlasskontrolle in der Bücherei beziehungsweise die Rückverfolgbarkeit der Personen, die die Einrichtung aufsuchen, ist bis auf Weiteres nicht mehr erforderlich. Auch Einlasstickets sind nicht mehr vonnöten. Ebenfalls aufgehoben wurde die beschränkte Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten; sie können jetzt wieder während der kompletten Öffnungszeiten unbegrenzt genutzt werden. Alle Arbeitsplätze sind wieder freigegeben. Aufgrund der nicht ausreichenden Lüftungsmöglichkeiten ist aktuell für den Besuch der Bibliothek weiterhin das Tragen einer medizinischen Mund- und Nasenbedeckung notwendig. Die Trennung von Ein- und Ausgang bleibt weiterhin bestehen, um die Besucherströme besser zu kanalisieren.

Aktuelle Informationen zur Stadtbibliothek sind online unter www.dormagen.de/kunst-kultur/stadtbibliothek-dormagen/ zu finden.

(NGZ)