Wissenslücken schließen : Stadt Dormagen prüft Angebote für Nachhilfe nach den Ferien

Dormagen Das Lernen aus der Distanz während der Corona-Pandemie hat vielen Probleme bereitet. In der Summer-School sollten Schüler die Möglichkeit bekommen, Unterrichtsstoff in den Ferien aufzuholen. Aber wie geht es dann weiter?

In guter Absicht wollten sich die Grünen darum kümmern, dass Kinder und Jugend die schulischen Lücken, die während der Corona-Pandemie entstanden sind, schließen können. Lehrer und Eltern sind besorgt über Wissenslücken, die während des Lockdowns entstanden sind. So tauchten die Grünen mit dem Vorschlag auf, eine „Corona-Summer-School“ anzubieten. Bei der Ratssitzung Ende Februar gab die Stadt grünes Licht: „Die Schulverwaltung ist gerne bereit, in Zusammenarbeit mit den Schulen und vorbehaltlich deren Zustimmung ein entsprechendes Konzept im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeiten zu unterstützen“, so Beigeordneter Robert Krumbein. Allerdings wurde in der Praxis in der geplanten Form daraus nichts.