Buchautorin aus Dormagen : 200 unterschiedliche Gedanken über Engel

Gisela Schäfer aus Dormagen hat bereits mehrerer Bücher geschrieben. Sie beschreibt sich selbst als „nachdenklichen Menschen“. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Die Dormagener Buchautorin Gisela Schäfer hat Hunderten Menschen nur eine Frage gestellt: „Glauben Sie an Engel?“ Aus den Antworten hat sie ein beeindruckendes Buch verfasst.

„Glauben Sie, dass es Engel gibt?“ Diese doch sehr ungewöhnliche Frage hatte Gisela Schäfer 200 beliebigen Personen gestellt. Die Antworten ihrer zahlreichen Gesprächspartner schrieb die Dormagenerin auf insgesamt 248 Seiten in ihrem gleichnamigen Buch nieder.

„Ich bin ein Mensch, der Dinge gerne hinterfragt und alles rund um die Thematik ‚Woher und wohin?’ interessiert mich schon ganz lange“, erzählt die Autorin, die bereits viele verschiedene Bücher verfasste. „Ich bin selber gläubig und beschäftige mich schon viele Jahre damit, diese Frage steckte immer in mir.“ Seit ihrer Rente kann die ehemalige Volkshochschullehrerin sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen. „Ich bin ein nachdenklicher Mensch, ich hatte in vielen Situationen in meinem Leben das Gefühl, dass ich einen Schutzengel habe. Es hat mich interessiert, wie andere Menschen dies sehen“, erzählt sie.

Die Personen, die sie für ihr Werk „Glauben Sie an Engel?“ interviewte, seien ihr in vielen Fällen unbekannt gewesen: „Ich habe Menschen in Cafés oder beim Friseur angesprochen. Wichtig war mir dabei, dass ich nicht unbedingt religiöse Personen befrage, da deren Meinung ja bereits vorgezeichnet ist.“ Die Antworten in Schäfers Buch gehen in einigen Fällen über eine ganze Seite, andere beschränken sich auf wenige Sätze. „Ich habe viele unterschiedliche Sachen gehört. Manch einer hat ganze Geschichten erzählt, wieder andere haben schnell abgeblockt. Ich fand es großartig zu sehen, wie einige Interviewpartner sich diese Frage erst in unserem Gespräch gestellt haben und dann darüber nachdachten“, so die Autorin. Eine Geschichte habe sie besonders nachdenklich gemacht: „Ein Arzt, also ein eigentlich sehr wissenschaftlicher Mensch, erzählte mir, dass er bei Todesfällen häufig gespürt habe, dass er nicht alleine sei. Das hat mich beeindruckt.“

Gisela Schäfer differenziert zwischen dem Glauben an Engel und dem Glauben an Gott: „Für einige Menschen ist der Schutzengel auch einfach nur die eigene Intuition. Oder ein geliebter Mensch, der über einen wacht. Ich habe gelernt, dass es durchaus Menschen gibt, die an etwas glauben, auch wenn sie nicht an Gott oder die Bibel glauben.“

In ihrem Buch schreibt sie nicht nur die Antworten nieder, sondern wertet diese auch prozentual aus. „Ich war selber überrascht von dem Ergebnis und es war nicht einfach, die Antworten in verschiedene Kategorien aufzuteilen“, erklärt sie.

Laut der Dormagenerin sei ihr Buch kein Roman, „den man an einem Abend durchliest“. Schöner sei es, „wenn man sich Zeit nimmt und die Geschichten einzeln liest, um auch darüber nachdenken zu können“. Das Buch solle zum „Nachdenken“ anregen. „Ich freue mich, wenn ich damit etwas bewirken kann und sich die Leser mit dem Thema beschäftigen.“