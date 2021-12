Freizeit in Meerbusch : Besondere Bücher unterm Tannenbaum

Beate Steglich (l.) und Daniela Jekel präsentieren in der Buchhandlung Gossens in Büderich ihre Bücher-Tipps – als Weihnachtsgeschenk oder zum selber Lesen. Foto: RP/Regina Goldlücke

Meerbusch Bücher sind beliebte Geschenke für Groß und Klein. Die Auswahl ist groß. Vier Meerbuscher Buchhändlerinnen haben für Sie einige Tipps für das Weihnachtsfest zusammengestellt.

Von Monika Götz und Regina Goldlücke

Lesen gehört sicherlich zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen – besonders im kalten Winter. Mit einem Buch können wir dem tristen Alltag entfliehen und in die Welt der Fantasie reisen. Außerdem machen sich Romane, Krimis, Sach-, Koch oder Kinderbücher ideal als weihnachtliche Präsente unter dem geschmückten Tannenbaum. Vier Buchhändlerinnen aus Meerbusch geben hier persönliche Lesetipps. Die empfohlenen Bücher können Sie auch jetzt noch, kurz vor dem Fest, in den Läden bekommen.

Buchhändlerin Maxi von Zittwitz von Mrs Books in Lank und Osterath empfiehlt ein Buch, das sich wichtigen Lebensfragen widmet: Der Mauersegler von Jasmin Schreiber. Der Protagonist Prometheus flieht in seiner „Arztkarre“ vor den Konsequenzen seines Handelns gegenüber seinem Freund und auch das Berufsethos betreffend Richtung Dänemark. Er ist völlig verzweifelt – bis plötzlich aus unerwarteter Richtung Hilfe kommt. „Es gibt auch durchaus witzige Passagen,“ erklärt Maxi von Zittwitz. 22 Euro, Verlag Eichborn.

Inneres Wetter von Elka Schmitter dagegen ist ein sehr persönlicher Roman über Familie, Ehe, Freundschaft. Drei erwachsene Kinder treffen sich zum Geburtstag ihres knapp 80-jährigen Vaters, lassen ihr Leben Revue passieren und fragen sich, was aus den vom Vater vermeintlich gestellten Ansprüchen an sie in Kindheit und Jugend geworden ist. 22 Euro, Verlag C. H. Beck.

Buchhändlerin Maxi von Zittwitz hält in ihrer linken Hand den Roman „Der Mauersegler“, in ihrer rechten das Sachbuch „The Comfort Book“. Foto: RP/Mrs Books

Als „superspannenden Schmöker“ bezeichnet Maxi von Zittwitz Die Leuchtturmwärter von Emma Stonex. Hier wird eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1920 in die 1970er Jahre verlegt. In eine Zeit, in der die Leuchttürme noch manuell betätigt wurden. Bei einer Ablöse im Leuchtturm auf dem Meer sind die drei Leuchtturmwärter verschwunden, die Tür von innen verschlossen, und nachts brennt Licht. Die Wärter sind nie wieder aufgetaucht. Jetzt lassen die vermeintlichen Witwen die Geschichte Revue passieren, versuchen zu klären, was vorgefallen ist, wie die Wärter und die Frauen zueinander standen. Das Urteil der Buchhändlerin: „Total atmosphärisch, stimmungsvoll.“ 22 Euro, Fischer Verlage.

Um einen Bestseller handelt es sich bei Chris Whitakers Roman Von hier bis zum Anfang. Darin geht es um die 13-jährige Duchesse, die ihren kleinen Bruder fast allein großziehen und sich um ihre depressive Mutter kümmern muss. Das fragile Familiengefüge bricht auseinander, Duchesse kämpft tapfer. „Wir alle waren bis zur letzten Seite gebannt und auch mitgenommen. Ein packendes Buch“, urteilt das gesamte Mrs. Books-Team. 22 Euro, Verlag Piper.

Skandinavische Krimis sind heiß begehrt. Mit Winterland – Ein Fall für Juncker und Christiansen kommen Kim Faber und Janni Pedersen der Sehnsucht nach diesem Krimi-Flair aus Dänemark nach. Als Auftakt einer neuen Serie ermittelt das sympathische Duo: „Dieser Krimi bringt alles mit, baut Spannung auf und hat persönliche Komponenten.“ Über den Inhalt selbst wird nichts verraten - nur so viel: „Das Buch ist für Leserinnen und Leser geeignet.“ 15 Euro, Verlag Blanvalet.

Bei The Comfort Book von Matt Haig handelt es sich um einen Sachbuch-Bestseller. Es ist kein fortlaufender Roman. Haig, der sich intensiv mit der Psyche auseinandersetzt, deckt einzelne Gedankenfragmente auf, die ihm begegnen. Es sind durchaus ernst zu nehmende Gedanken, die jeder auf sich und sein Leben umlegen kann. Sie geben dem Leser das Gefühl, da kennt mich jemand, da hat jemand in meiner Seele gelesen. „Es wird gezeigt, dass es andere Menschen schaffen, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Das tut gerade jetzt, in der Pandemiezeit, gut“, findet Maxi von Zittwitz. 20 Euro, Verlag Droemer.

Auch Kinder finden im Winter mehr Zeit zum Lesen. Das Haus am Rande der Magie von Amy Sparkes beispielsweise kann es mit Harry Potter aufnehmen. Witzig und fantasievoll wird von der kleinen Taschendiebin Neun erzählt. Sie stiehlt aus Versehen ein kleines Häuschen und packt es in die Hosentasche. Schnell stellt sich heraus, dass es ein verzaubertes Haus ist, das groß werden kann und von verzauberten Figuren bewohnt wird. Neun soll den Fluch brechen, damit diese Figuren wieder aus dem Haus treten dürfen. Zum Selbst- und Vorlesen für Acht- bis Zwölfjährige geeignet. 12 Euro, Dragonfly

Beate Steglich aus der Buchhandlung Gossens in Büderich empfiehlt

Der Brand von Daniela Krien: Rahel und Peter, seit fast 30 Jahren verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder, sind Zweisamkeit und Erotik abhanden gekommen. Als ihr gemietetes Ferienhaus in den Bergen einem Brand zum Opfer fällt, überschlagen sich die Ereignisse. Der Mann einer älteren Freundin hatte einen Schlaganfall, sie bleibt bei ihm in der Klinik. Das Paar zieht auf deren Hof in der Uckermark und versorgt die Tiere. In diesen drei Wochen passiert so viel. „Daniela Krien ist eine Meisterin der Zwischentöne, ihre Helden sind aus Fleisch und Blut. Ein tolles Buch.“ Diogenes, 22 Euro.

Ein Sohn der Stadt von Kent Haruf ist farbenprächtiges, brillantes Kopfkino, sagt die Buchhändlerin. Wieder sind wir in der fiktiven Kleinstadt Holt. Diesmal geht es darum, wie viel Macht eine einzelne Person haben kann. Jack Burdette hatte immer nur sich selbst im Blick, er nutzt die Menschen ungeniert aus, Empathie ist ihm fremd. Die Geschichte eines Hasardeurs wird aus der Sicht von Pat erzählt, dem Herausgeber der örtlichen Zeitung. Diogenes, 22 Euro.

Wellenflug von Constanze Neumann ist eine exzellent geschriebene, authentische Familiengeschichte, findet Buchhändlerin Steglich. Die Autorin berichtet, wie ihre Eltern Republikflucht begehen wollten und ins Gefängnis kamen. Die Tochter muss ins Kinderheim, aus dem der Großvater sie befreit; er selbst war fünf Jahre in einem Heim. Der Roman aber setzt viel früher an: bei Anna, 1864 geboren, aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie stammend. Manchmal wiederholen sich Geschehnisse in Familien, wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen. Meisterhaft verwebt Constanze Neumann die zeitlichen Ebenen. Ullstein, 22 Euro.

Als Geschenk empfiehlt Daniela Jekel, ebenfalls von der Büdericher Buchhandlung Gossens, Hast du uns endlich gefunden von Edgar Selge. „Einer meiner Lieblingstitel dieses Herbstes“, sagt sie. Der Autor und Schauspieler beschreibt seine Kindheit in der Nachkriegszeit aus Sicht eines 12-Jährigen. Bildung und klassische Musik haben eine hohe Bedeutung. Höhepunkte des Jahres sind die Klavierkonzerte seines Vaters vor Akademikerfreunden und Häftlingen des Gefängnisses, das er leitet. Selge nimmt die Leser mit in seinen Kampf um das Bemühen, den Vater zu lieben, der ihn immer wieder seelisch quält und körperlich züchtigt. Das gelingt ihm in einer wunderbar einfühlsamen Sprache. Ein ganz besonderes Buch, das seinen Reiz durch die kindliche Perspektive entfaltet. Rowohlt, 24 Euro.

In Inmitten der Nacht von Rumaan Alam wollen Amanda und Clay mit ihren Kindern eine ruhige Woche auf Long Island verbringen. Schon in der ersten Nacht stehen zwei Fremde vor der Tür, behaupten, dies sei ihr Haus und erzählen von verrückten Vorkommnissen. Kann man den beiden trauen? Der Erzähler triggert die Ängste, die im Leser schlummern, die Spannung steigert sich ins fast Unerträgliche. Der Sogwirkung kann man sich bis zum Ende nicht entziehen, urteilt Daniela Jekel. BTB, 22 Euro.

Über Crossroads von Jonathan Franzen sagt Jekel: „Wie immer ein wunderbares Buch dieses Autors, der auf 800 Seiten so toll erzählen kann, dass es nicht einen Satz langweilig wird.“ Im Mittelpunkt steht Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor in einem Vorort von Chicago. Wir sind im Dezember 1971, kurz vor Weihnachten. Jeder in der Familie kreist um seine eigenen Probleme. Kleine Dramen, die aus wechselnder Perspektive erzählt werden und sich schließlich zusammenfügen. „Absolut empfehlenswert!“ Rowohlt, 28 Euro.

Auch Katja Gossens selbst lässt es sich nicht nehmen, ihre Buch-Vorschläge zu präsentieren: Sie beginnt mit Deutschland, Kultur und Landschaft (3 Bände): „Dieses monumentale Werk von nahezu 14 Kilo Gewicht lädt mit 2112 Seiten und über 600 Bildern zu einem Deutschland-Streifzug ein.“ Durch die Themenvielfalt und abwechslungsreiche Gestaltung vermitteln die drei Bände (Der Norden, Die Mitte, Der Süden) Unterhaltung und geballtes Wissen für alle Generationen. Könemann, 99,95 Euro.

Katja Gossens empfiehlt außerdem Der kleine Johnson 2022 von Hugh Johnson: „Jedes Jahr aufs Neue weist uns der Autor der Weg durch die internationale Weinwelt. Er nimmt die Jahrgänge unter die Lupe und erklärt mit fundiertem Wissen, welche Weine sich zum Lagern anbieten und welche Winzer man sich merken sollte. Ein Nachschlagewerk für Sammler, Kenner und Genießer.“ Hallwag, 22,90 Euro.