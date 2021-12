Heimatfreunde Zons : Heimische Kurzfilme auf Youtube

Zons Zahlreiche rührende und bewegende Bilder lieferten in diesem Monat die Kultur- und Heimatfreunde Zons mit ihrem ersten Youtube-Adventskalender.

So lassen sich die Heiligen Drei Könige von Zonser Nachtwächtern Geschichte erklären, die Tür der Kapelle „Maria zu den Engeln“ am Rheintor öffnet sich für einen jungen Harfenspieler, Freilichtbühnen-Legende Harald Krumbein liest eine Weihnachtsgeschichte, die Musik-Bocks besingen ihre Suche nach dem „Kresskink“ und die in Zons gut gepflegte rheinische Mundart hat einen weiteren Auftritt mit Angelika Dappen und ihrer Interpretation von Ludwig Soumagnes Litanei.