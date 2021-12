Sportvereine aus dem Rhein-Kreis Neuss : Menschen im Ahrtal ein Stück Hoffnung geben

Ein Zeichen der Hoffnung inmitten der Zerstörung: ein geschmückter Weihnachtsbaum vor einem Haus im stark von der Flut betroffenen Ort Schuld. Foto: dpa/Boris Roessler

Rhein-Kreis Sportvereine gelten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement als Kitt der Gesellschaft. Auch Klubs aus dem Rhein-Kreis untermauern das mit ihrem Einsatz für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe aus dem Sommer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Gute Nachrichten für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal. Auch wenn erst am Heiligen Abend endgültig feststehen dürfte, welche Summe der TSV Bayer Dormagen nach Abschluss seiner vorweihnachtlichen Wohltätigkeitsaktion für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten zusammenbekommen hat. In den vier Heimspielen seit dem 26. November hat der Handball-Zweitligist Lose für eine Tombola verkauft. Den Abschluss bildete die Partie am Donnerstagabend im TSV-Bayer-Sportcenter gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Wobei sich nicht nur der Profisport für die Mitte Juli vom Schicksal so hart getroffenen Menschen einsetzt. Ein Beispiel aus dem Rhein-Kreis Neuss ist der Fußballverein SV Glehn, der vor einigen Wochen zum SV Dernau reiste, um einen Scheck zu übergeben. Doch für den SVG-Vorsitzenden Norbert Jurczyk und seine Mitstreiter ist auch fernab von Weihnachten als Fest der Nächstenliebe klar, dass es dabei nicht bleibt. Wenn in Dernau mit dem Wiederaufbau von Vereinsheim und Fußballplatz begonnen wird, wollen die Glehner auf jeden Fall mit anpacken.

Kurz nach der Hochwasserkatastrophe machten sich die Zweitliga-Handballer aus Dormagen auf den Weg ins Ahrtal, um mit anzupacken. Die Menschen in Kreuzberg waren sehr dankbar. Foto: Reuland

Angepackt haben die Dormagener Handballer schon. Denn sie haben durch ihren Spieler Joshua Reuland eine ganz besondere Beziehung in der Kreis Ahrweiler. Der Linksaußen ist in Weibern aufgewachsen und hat beim dortigen TuS auch das Handballspielen gelernt. Als die Katastrophe am 14. Juli über das Ahrtal hereinbrach, war er zu Hause, weil er sich wegen einer schweren Knieverletzung gerade in der Rehabilitation befand. Weil Weibern nicht im Tal liegt und der dortige Bach „nur“ so weit über die Ufer trat, dass einige Keller vollliefen, war das Dorf nicht so stark betroffen. Doch Reulands Cousin und Cousine befanden sich mit ihren Familien im Epizentrum des Hochwassers. Sie haben Häuser in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in denen vom Keller bis 1. Etage so gut wie alles zerstört wurde. „Wir haben uns zuerst um die Familie gekümmert. Und als die mit dem Nötigsten versorgt war, auch um die Nachbarn“, erinnert sich Reuland.

Ein Blick ins zerstörte Vereinsheim des SV Dernau. Foto: SV Glehn

Info VfL Jüchen-Garzweiler sammelt für Flutopfer Aktion Beim letzten Hinrundenspiel gegen Gerresheim hat der Fußball-Bezirksligist aus Jüchen unter den Zuschauern für die Flutopfer im Ahrtal Geld gesammelt. Am Ende waren es 500 Euro, die der Verein verdoppelte. Übergabe Die Spende hat Chrsitoph Coeren, Co-Trainer des VfL, persönlich überreicht. Er reist schon seit Monaten als ehrenamtlicher Helfer ins Ahrtal. „Wir wollten mit dieser Aktion unsere Solidarität mit den Menschen in der betroffenen Gebieten zeigen“, sagt Vorsitzender Christoph Sommer.

Da kam ihm die Idee, eine ohnehin im Vorbereitungsplan der Dormagener Zweitliga-Handballer angesetzte Teambuilding-Maßnahme umzufunktionieren. Er fragte bei den TSV-Verantwortlichen und stieß auf große Hilfsbereitschaft. Schon wenig später machten sich die Profi-Handballer auf den Weg ins Ahrtal und halfen in Kreuzberg einen ganzen Samstag lang beim Beseitigen der Müllberge und beim Ausräumen von Häusern. „Man hat den Jungs angesehen, wie nah es ihnen gegangen ist, dieses Ausmaß der Zerstörung aus der Nähe zu sehen. Das ist anders als im Fernsehen. Sie waren dankbar, dass sie mit anpacken konnten“, erzählt Reuland. Das bestätigten Trainer Dusko Bilanovic und TSV-Kapitän Patrick Hüter einige Tage nach der Aktion. Sie waren tief beeindruckt davon, wie die Menschen vor Ort mit ihren Schicksalsschlägen umgingen und wie viel Dankbarkeit ihnen entgegengebracht wurde.

Die Glehner Norbert Jurczyk (l.) und Jürgen Dressler (r.) beim Besuch in Dernau mit Christian Müller. Foto: SV Glehn

Diese Erfahrungen waren auch ein wichtiger Grund dafür, wieso Björn Barthel in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV nicht zögerte, als die Anfrage vom TuS Weibern kam, ob Dormagens Profis zu einem Benefizspiel gegen den Rheinlandligisten antreten würde. Im Rahmen eines Familientages rund um die Robert-Wolff-Halle in Weibern ging es darum, möglichst viel Geld für die Flutopfer zusammenzubekommen. Abgesehen davon, dass die Zuschauereinnahmen selbstverständlich komplett für die gute Sache verwendet wurden, spendeten die Dormagener Spieler auch noch 1500 Euro aus ihrer Mannschaftskasse und der Verein verdoppelte den Betrag.

So sah es auf dem Kunstrasenplatz des SV Dernau aus, nachdem das Hochwasser zurückgewichen war. Foto: SV Glehn

„Als wir dann überlegt haben, welchem Zweck wir unsere jährliche Charity-Aktion zu Weihnachten widmen, sind wir schnell auf die Flutopfer gekommen. Beim Fest der Nächstenliebe passt das einfach perfekt“, erklärt Jil Falkenstein, Marketing-Leiterin der Dormagener. Wie so viele Dinge in diesen Tagen erschwert das Corona-Virus allerdings auch das Engagement für die gute Sache. Weil zu den Heimspielen der Dormagener nicht so viele Zuschauer kommen wie zu normalen Zeiten und auch häufig dieselben, konnten bislang noch nicht so viele Lose zum Preis von einem Euro verkauft werden wie erhofft. Auch wenn die endgültige Summe erst nach dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Nordhorn am Donnerstagabend festgestanden hat, rechnete Falkenstein im Vorfeld der Partie mit noch mal rund 600 Euro. „Es zählt jeder Euro“, betont Falkenstein, die das Geld an die Initiative „You‘ll nev Ahr walk alone“ übergeben wird. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Dormagenern, die immer noch regelmäßig ins Ahrtal fährt, um den Menschen dort zu helfen.

Dass das bitter nötig ist, kann Joshua Reuland nur bestätigen. Denn von den Heimatbesuchen und aus den Berichten von Familienmitgliedern und Freunden weiß er nur zu gut, dass die Zerstörungen und die Nöte der Menschen im Ahrtal immer noch riesig sind. Hier und da gebe es zwar auch in den am schwersten betroffenen Orten Versuche, für ein wenig weihnachtliche Stimmung zu sorgen, doch größtenteils herrsche eine gespenstische Atmosphäre. „Als ich mal in Ahrweiler war, kam es mir trotz eines kleinen Weihnachtsmarktes dort so vor wie in einer Geisterstadt“, erinnert sich der Linksaußen des TSV. Insofern können aus seiner Sicht auch kleinere Summen helfen. Neben den offiziellen Spendenkonten hätten zum Beispiel auch die Vereine vor Ort, die wie zum Beispiel der TuS Weibern Hilfe organisieren, einen guten Überblick darüber, wer dringend Unterstützung benötige. „Wenn jemand sein ganzes Geld in den Wiederaufbau seines Hauses gesteckt hat, dann tun auch 50 Euro für ein Geschenk gut. Das ist gerade in der Weihnachtszeit wichtig“, sagt Reuland.

Ebenso wie die Dormagener verspürte auch der SV Glehn schon lange vor der Weihnachtszeit den Drang, den so hart getroffenen Menschen im Ahrtal zu helfen. Der 2. Vorsitzende Jürgen Dressler baute den direkten Kontakte zum SV Dernau auf, einem Mehrspartenverein, der in Sachen Fußball eine ähnliche Struktur hat wie die Glehner. Erst 2016 hatte sich der Klub mit über 100.000 Euro am Bau eines Kunstrasenplatzes beteiligt und weitere gut 50.000 Euro über Förderungen und Spenden investiert. Zudem hatten die Dernauer vor gar nicht allzu langer Zeit in eine neue Flutlichtanlage und in das Vereinsheim investiert. Das Ahr-Hochwasser zerstörte alles. Parallel zu den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten wird versucht, den Spielbetrieb und das Training für den Nachwuchs aufrecht zu erhalten, was mit großem logistischen Aufwand und teils weiten Fahrten zu Sportanlagen in benachbarten, nicht so schlimm betroffenen Orten verbunden ist.

„Wir haben schon überlegt, ob wir die Mannschaften zurückziehen sollten, aber das wäre kein gutes Signal gewesen. Wir müssen jetzt einfach durchhalten“, meinte Dernaus Fußball-Abteilungsleiter Christian Müller, als die Glehner dem so arg gebeutelten Verein im November einen Besuch abstatteten. Mit im Gepäck hatten sie einen Scheck über 2500 Euro. Eine Summe, die mit einer Sammelaktion plus einer Aufstockung aus der Vereinskasse zusammengekommen war. Dass es damit aber nicht getan ist, weiß Glehns Vorsitzender Nobert Jurczyk nur zu gut. Schließlich fahren er und seine Frau noch regelmäßig mit der Organisation „Grevenbroicher Helfer mit Herz“ an Wochenenden ins Ahrtal, um zu helfen. Dabei wird jedes Mal deutlich, wie unendlich viel noch zu tun ist, was natürlich auch für die Anlage des SV Dernau gilt.

„Wir stehen in ständigem Austausch und haben schon vereinbart, dass wir im Frühjahr mit einer großen Helferschar anrücken“, erklärt Jurczyk. Aktuell warte der Verein nach den Aufräumarbeiten darauf, dass die Gemeinde das Okay für den Neuaufbau der Anlage gebe. „Aktuell kann man nicht viel machen. Aber wenn klar ist, was gebraucht wird, können wir uns nützlich machen. Vielleicht auch mit Handwerkern“, sagt Jurczyk. Darüber hinaus seien für die Vorbereitung auf die Rückrunde schon Testspiele vereinbart worden, zu denen Dernau nach Glehn kommt – inklusive Grillabende, um den Kontakt zu vertiefen. Auch sollen die Dernauer mit Nachwuchsmannschaften am traditionellen Pfingstturnier der Glehner im Mai teilnehmen.