Förderverein Bürgerhaus Friedrichsfeld : Was in Voerde aus dem Blickwinkel geriet

Was in Voerde aus dem Blickwinkel geriet

Voerde Ein Buch des Fördervereins „Bürgerhaus Friedrichsfeld“ behandelt Ereignisse, die im Jahr 2020 nicht genügend gewürdigt wurden. Ein Beitrag befasst sich mit dem vor 150 Jahren errichteten Barrackenlager.

2020 wird als das Jahr der Pandemie in die Geschichtsbücher eingehen. Die Corona-Krise hat vieles überlagert – und so manche Ereignisse, derer gedacht und die öffentlich gewürdigt werden sollten, seien dabei etwas aus dem Blickwinkel geraten, ist in dem neuesten Werk des Fördervereins „Bürgerhaus Friedrichsfeld“ zu lesen. Mit der fast 200 Seiten starken Schrift sollen drei Geschehnisse in Erinnerung gerufen werden, die 2020 ihren Jahrestag haben. Es sind Ereignisse, die für Friedrichsfeld, für die Region oder für die ganze Welt von großer Bedeutung waren: Fabian Merker, einer der beiden Autoren des Buches „2020 – Jahrestage in Friedrichsfeld“ rückt im ersten fast 130 Seiten umfassenden Kapitel den Bau des Barackenlagers für die Soldaten der Garnison Wesel, deren Gebäude das Ortsbild rund 80 Jahre bestimmen sollten, in den Mittelpunkt. Die März-Unruhen von 1920 und das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren beleuchtet aus der Friedrichsfelder Sicht.