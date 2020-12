Buchempfehlung : Menschen, die sich abhanden kommen

Unser Autor Ronald Schneider hat aus seinem großen Fundus ein weiteres Buch ausgewählt, das er uns ans Herz legen möchte. Es sei Lesestoff für die Tage zwischen den Jahren.

Im Mittelpunkt der Erzählungen stehen Menschen, die in Grenzsituationen geraten und deren Leben sich dadurch von Grund auf verändert. Es sind ganz durchschnittliche und unauffällige Figuren, die sich mitten im Leben plötzlich verloren gehen. Eine junge Krankenschwester aus einfachen Verhältnissen beispielsweise steht einem renommierten Künstler Modell für eine Skulptur. Dabei gerät sie mehr und mehr in den Sog ihres Kunst-Doubles und droht schließlich ihre Identität zu verlieren.

Oder „Der erste Schnee“, die vielleicht schönste Geschichte des Bandes: Ein Mann ist mit seiner Familie auf dem Weg in die Ski-Ferien und macht einen Stopp auf einem Rastplatz. Er geht kurz nach draußen, um zu telefonieren – und findet nach seiner Rückkehr seine Familie und sein Auto nicht mehr vor. Er sucht in der Umgebung der Raststätte nach seiner Frau und den Kindern, gerät dabei in dichte und plötzlich auch verschneite Wälder – und seine ziellose Suche wird unversehens zu einer Zeitreise zurück in seine Jugendjahre. Berührend.