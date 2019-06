Defekt an der Chlorungsanlage : Technisches Problem im Freibad Voerde - Freitag ist wieder geöffnet

Das Freibad in Voerde. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Voerde Das Freibad in Voerde bleibt Mittwoch und auch am Donnerstag, 27. Juni, wegen einer technischen Störung geschlossen. Am Freitag soll es wieder geöffnet sein. Die große „Geburtstagsparty“ zum 60-jährigen Bestehen des Bades am Sonntag, 30. Juni, ist nach dem Stand der Dinge nicht gefährdet.

Besucher standen am Mittwochvormittag vor verschlossenen Türen, über Aushänge und via Internet informierte die Stadt über das Problem. „Wir konnten heute Morgen nicht öffnen, weil das Wasser eine Trübungserscheinung aufzeigte“, erklärte der Voerder Beigeordnete Wilfried Limke. „Dem mussten wir erstmal auf den Grund gehen.“