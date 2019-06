Karten zu gewinnen : Schlager-Open-Air mit Wendler und Co.

Schlagersänger Michael Wendler hat mal wieder ein Heimspiel in Dinslaken; auch er kommt zur Schlagerparty im Bowlingcenter. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Dinslaken Musik, Palmen, Beach-Party im Bowlingcenter: Die Rheinische Post verlost normale und VIP-Tickets.

Es gibt wieder eine Schlager-Open-Air-Party in Dinslaken. Am Samstag, 6. Juli, geht es ab 12 Uhr rund. „Deutschlands Partykönigin Mia Julia, gerade zurück von Mallorca, rockt die Bühne am Bowlingpark genauso wie Michael Wendler mit Songs aus dem sonnigen Florida oder Marry, die 100 Prozent Party-Power verspricht mit ihrem neuesten Knaller ,Wir’“, kündigen die Veranstalter an. „Ben Luca trifft die Herzen seiner weiblichen Fans mit einfühlsamen Songs, die unter die Haut gehen. Auch Oliver Will, Jürgen Peter, Dennis Kranz, Marc Koch, Fox Beat und Sebastian von Mletzko werden ihr Bestes geben.“

In diesem Jahr findet die Party nicht am Schwimmbad Dinamare statt, sondern auf dem Areal des Super Bowl Bowlingparks an der Straße „Drei Eichen 2“. „Auf dem großen Freigelände werden Tonnen Sand aufgeschüttet, Palmen aufgestellt und stimmungsvolle Dekorationen installiert“, locken die Organisatoren. „So entsteht für diesen Tag eine paradiesische Location mit karibischem Flair.“

Es ist die vierte Schlager-Open-Air-Party, die erste war im Jahr 2016. Jährlich kommen nach Angaben der Veranstalter mehr als 3000 Besucher. Das Motto dieses Jahres laute: „Mittendrin statt nur dabei“. Denn: Die Fans sollen „Teil des Events sein, mit unbeschwerter Stimmung, guter Laune und noch viel mehr Temperament“, so die Idee.

Normale Einzeltickets kosten im Vorverkauf an den üblichen Anlaufstellen 19,90 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. VIP-Tickets kosten 111 Euro, ebenfalls zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Dafür gibt es dann nach Angaben der Anbieter „All you can drink“, „American Buffet“, Zugang zum Backstagebereich, eine eigene Theke im klimatisierten Bereich. Für Kurzentschlossen hält die Tageskasse noch Ticket bereits“, lassen die Veranstalter wissen. Die Preise seien dann ausgehängt.

Es gibt Karten zu gewinnen Die RP verlost zehn mal zwei Freikarten für die Veranstaltung sowie einmal zwei VIP-Karten, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Die Gewinner der VIP-Karten dürfen nicht nur hinein in den Backstage-Bereich, die Verantwortlichen versprechen auch ein „Meet and Greet“ mit Jörg Bausch.

Wer an der Auslosung teilnehmen möchte, schreibt bis einschließlich Freitag, 28. Juni, eine Mail mit dem Betreff „Verlosung Schlagerparty“ an die E-Mail-Adresse der Lokalredaktion der Rheinischen Post, dinslaken@rheinische-post.de. In der Mail müssen Name und Anschrift angegeben werden.

Die Gewinner werden in der Woche ab dem 1. Juli per Mail benachrichtigt. Sie müssen sich bei der Veranstaltung an der Kasse melden, wo die Gewinner-Liste hinterlegt ist, und sich dort ausweisen können. Die Tickets sind nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

