Eingangstür mit Gullideckel eingeworfen : Einbrecher erbeutet in Tankstelle Zigaretten

Voerde Zeuge konnte der Polizei eine Personenbeschreibung geben.

Am frühen Dienstagmorgen warf gegen 3.45 Uhr ein Einbrecher mit einem Gullideckel die Eingangstür einer Tankstelle an der Bahnhofstraße ein. Aus dem Verkaufsraum stahl er unter anderem mehrere Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsregal und steckte sie in einen Plastikmüllsack, wie die Polizei mitteilte. Im Büroraum der Tankstelle erbeutete er eine Plastikbox mit weiteren Zigarettenschachteln und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof. Ein Zeuge hörte zur Tatzeit einen lauten Knall sowie das Klirren von Glas und beobachtete den Unbekannten, von dem der Polizei eine Personenbeschreibung vorliegt. Danach ist er etwa 1,80 Meter groß, trug dunkle Bekleidung, eine Kapuze sowie Handschuhe und war mit einer Sturmhaube maskiert. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon: 02855 9638-0.