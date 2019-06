Hilfsbereite Frau nach Autopanne : Mutter von vier Kindern sucht Engel aus Dinslaken

Dinslaken Erst ein Stau, dann noch ein geplatzter Reifen, das alles mit vier kleinen Kindern im Auto - und dann eine Helferin, die einfach ganz unkompliziert etwas Nettes tut. Die Geschichte einer Familie rührt das Netz.

Sie hätten am Sonntag zwei Stunden im Stau gestanden, schildert die Mutter der Familie in einer Dinslakener Facebook-Gruppe, „konnten dann quasi im nirgendwo abfahren, unsere vier Kinder hatten großen Hunger.“

Die ganze Reise hatte sich unerwartet verzögert. „Durch den Stau zehn Kilometer vor der geplanten Raststätte hatten wir seit dem Frühstück nicht gegessen, und es war schon knapp 15 Uhr“, schildert die Frau. Und damit nicht genug: „Auf der Suche nach einem Restaurant platzte unser Reifen auf einer einsamen Landstraße.“ In dieser Lage habe eine junge Frau, die im Auto vorbeikam, angehalten und wollte helfen. Die Familie hatte schon den ADAC verständigt, also fuhr die Fremde weg – aber nicht für lange: „Ohne Nachfrage und ohne Geld dafür zu wollen, kam sie zwanzig Minuten später mit Pommes und Wasser zurück. Vielen lieben Dank an die unbekannte, hilfsbereite, nette und liebevolle Frau aus Dinslaken“, schreibt die Mutter in der Facebook-Gruppe. „So etwas Uneigennütziges und Liebenswertes habe ich noch nie erlebt. Ich war mit den vier kleinen Kids wirklich in einer misslichen Lage. Vielleicht kann ich sie hier erreichen. Dankeschön.“