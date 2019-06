Der Preis muss stimmen : Stadtwerke offen für Verkauf ihrer Steag-Anteile

Dinslaken Der Dinslakener Geschäftsführer Josef Kremer ist für den Verkauf, „falls man uns ein entsprechend gutes Angebot macht“.

Gegenwärtig werde die Umstellung der Steag in Richtung erneuerbarer Energien vorangetrieben. Seit 1990 habe die Unternehmensgruppe ihren CO2-Ausstoß um 64 Prozent verringert, 50 Prozent davon in den vergangenen drei Jahren. Zudem engagiere sich die Steag in der Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Batteriespeichern. Der ambitionierte Umbau der Steag vom Kohleverstromer hin zum modernen Strom- und Wärmeerzeuger auf der Basis regenerativer Energien gehöre zu den primären Zielen bei der Gründung der KSGB, wie die Stadt Dinslaken in Abstimmung mit den Dinslakener Stadtwerken weiter mitteilte.

Die SPD Dinslaken widerspricht der Forderung der Grünen zum sofortigen Verkauf der Steag-Anteile. „Wie die Grünen richtigerweise feststellen, wurden diese Beteiligungen inzwischen in der Bilanz der Stadtwerke vollkommen abgeschrieben. Genau aus diesem Grund besteht kein Risiko mehr“, so Reinhard Wolf, SPD-Stadtverbandsvorsitzender. „Die Aussage, damit seien die Beteiligungen wertlos, ist aber falsch. Der Rat der Stadt hat in der letzten Sitzung genau deshalb der Gewährung einer Bürgschaft zugestimmt: Damit die Restrukturierung der Steag gelingen kann und somit die Anteile zu einem späteren Zeitpunkt mit einem deutlich besseren Erlös verkauft werden können, als es jetzt der Fall wäre“, so Wolf weiter. Die Erhöhung der Stadtwerkeausschüttung von bisher neun auf 15 Millionen Euro diene zum einen dem Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt und zum anderen der Erhöhung der städtischen Beteiligung an den Stadtwerken, die diese dann wiederum in die Lage versetze, zu optimalen Konditionen das Dinslakener Holz-Energie-Zentrum (DHE) zu finanzieren. Das DHE sei ein weiterer Meilenstein hin zur CO2-Neutralität der Stadt und somit ein wichtiger Schritt einer nachhaltigen Stadtentwicklung. „Wir würden liebend gern die Ausschüttungen der Stadtwerke sowie die Beiträge und Abgaben der Dinslakener Bürgerinnen und Bürger an ihre Stadt in vollem Umfang zum Wohle der Stadt einsetzen, aber leider müssen wir immer noch einen Großteil davon für die Finanzierung der Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern aufwenden, also die Rechnungen des Bundes bezahlen“, so der SPD-Stadtverbandsvorsitzende.