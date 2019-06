Dreister Versuch : Drei junge Männer wollen Taxifahrerin prellen

Voerde Mit einem üblen Trick wollten drei junge Männer aus Voerde sich vor dem Bezahlen einer Taxifahrt drücken. Die 18,19 und 20 Jahre alten Voerder waren am am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr angetrunken unterwegs und wollten sich mit dem Taxi nach Hause fahren lassen.

In dem Wagen täuschten die drei an der Straße Allee vor, dass ihnen übel sei. Sie bedeuteten der 53-jährigen Taxifahrerin, dass sie kurz anhalten solle. Dann stiegen die jungen Männer aus dem Taxi aus und rannten weg, ohne zu bezahlen. Die alarmierte Polizei konnte die drei Taxi-Zechpreller ganz in der Nähe schnappen. Als die Fahrerin dazu kam, gaben die Männer der Frau kommentarlos den ausstehenden Betrag von knapp 50 Euro. Anschließend gingen sie zu Fuß nach Hause.