Ein spannendes Wochenende : Drei Stadtführungen zu Fuß und mit dem Segway

Zur Emschermündung führt die Segway-Tour. Foto: Heinz Schild

Dinslaken An dem Wochenende 13. bis 15. September werden drei sehr unterschiedliche Stadtführungen in Dinslaken angeboten. Am Freitag, 13. September, bietet Beate Hettmer ab 16 Uhr einen Einblick in die Stadtgeschichte bis heute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einem zweistündigen Rundgang berichtet die Gästeführerin Wissenswertes und Unterhaltsames über die Stadt im Sumpf. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Anmeldungen sind bei der Stadtinformation am Rittertor unter 02064 66222 oder per Mail an stadtinformation@dinslaken.de möglich. Am Samstag, 14. September, geht es mit dem Segway auf Flüsse-Tour. Um 9 Uhr beginnt die Fahrt entlang der Emscher zum Hof Emschermündung. Treffpunkt ist der Parkplatz am Berufskolleg an der Konrad-Adenauer-Straße. Die Teilnahmegebühr beträgt 65 Euro pro Person. Anmeldung bei Segwaytouren Niederrhein, Telefon 0163 1392007, Email info@segwaytouren-kamp-lintfort.de.

Am Sonntag, 15. September, ab 16 Uhr führt Gästeführer Ömür Hafizoglu durch Lohberg. Er erzählt von der ereignisreichen Geschichte des Stadtteils. Im weiteren Verlauf des Rundgangs gibt es einen Moscheebesuch, wo Ömür nach einer kleinen Einführung Bezug auf aktuelle, gesellschaftliche und politische Negativschlagzeilen aus der Sicht eines muslimischen Mitbürgers und Sohn türkischer Gastarbeiter nimmt. Treffpunkt ist das Pförtnerhaus am Haupteingang der ehemaligen Zeche, Hünxer Straße 368. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro pro Person. Anmeldungen sind bei der Stadtinformation am Rittertor unter 02064 66222 oder per Mail an stadtinformation@dinslaken.de möglich.

(RP)