Fahrt durchs Rotbachtal : Segway-Touren beginnen wieder

Dinslaken Die neue Saison beginnt am 28. April mit einer Fahrt durch das Rotbachtal.

Am Sonntag, 28. April, starten um 9.30 Uhr die Segway-Touren in Dinslaken in die neue Saison. Treffpunkt zur Tour ist der Parkplatz am Vereinsheim der Bürgerschützen in Hiesfeld. Auf der Rotbach-Tour geht die Fahrt vom Startpunkt Hiesfeld durch das weitläufige Rotbachtal auf ruhigen und verkehrsarmen Straßen mit gut ausgebauter Fahrbahndecke.

Eine kleine Pause ist auch bei dieser Tour inbegriffen, bevor es zurück zum Startpunkt geht. Insgesamt zwölf Segway Touren veranstaltet „Segwaytouren Niederrhein“ in Zusammenarbeit mit der Stadtinformation am Rittertor bis Oktober dieses Jahres in Dinslaken. Für alle, die noch eine originelle Geschenkidee suchen, bietet Segway Touren Niederrhein Wertgutscheine ab 20 Euro an, die bei allen Touren eingelöst werden können. Die Teilnahmegebühr beträgt 65 Euro pro Person. Dabei sein kann, wer mindestens 15 Jahre alt ist, zwischen 45 und 118 kg wiegt und im Besitz eines gültigen Mofaführerscheins ist. Eine verbindliche Anmeldung ist unbedingt erforderlich und wird vom Veranstalter „Segwaytouren Niederrhein“ telefonisch unter der Handynummer 0163 1392007 und per E-Mail an info@segwaytouren-kamp-lintfort.de beziehungsweise über das Buchungsportal www.segwaytouren-kamp-lintfort.de entgegengenommen. Hier gibt es auch Informationen über weitere Termine. Neben den öffentlichen Touren werden auf Wunsch auch Gruppenführungen angeboten.