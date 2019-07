Anmeldungen laufen : Segway-Touren durch Dinslaken

Dinslaken Im Angebot sind eine Flüsse-Route und eine Runde durch Lohberg.

Zwei thematisch unterschiedliche Segway Touren werden demnächst in Dinslaken angeboten: Auf der Flüsse-Tour am Sonntag, 28. Juli, ab 9.30 Uhr geht die Fahrt entlang der Emscher zum Hof Emschermündung. Von dort führt die Route weiter Richtung Emschermündung und über den Rheindeich. Auf dem Rückweg entlang der Rheinaue und durch Eppinghoven gibt es allerlei Wissenswertes zu weiteren spannenden Themenfeldern. Treffpunkt zur Tour ist der Parkplatz am Berufskolleg Dinslaken an der Konrad-Adenauer-Straße.