Diskussion um Holzenergiezentrum schwappt von Walsum nach Dinslaken : Fragen zu Lkw und Asche-Entsorgung

Dinslaken/Walsum Die Diskussion ums Holzenergiezentrum an der Thyssenstraße ist von Walsum nach Dinslaken geschwappt.

Die Planungen für ein Holzenergiezentrum an der Thyssenstraße lösen wie berichtet bei Walsumer Bürgern Sorgen aus. Anscheinend hat man dort größere Bedenken als in Dinslaken, wo kaum nennenswerte Widerstände zu erspüren sind. Angeregt durch die Diskussion in Walsum hat der FDP-Stadtverband in Dinslaken nun einen umfangreichen Fragenkatalog an die Stadt geschickt.