Ideen für Althoffstraße und Bahnstraße : SPD will Verkehr in der City mit Pollern beschränken

SPD will Verkehr in der City mit Pollern beschränken

Blick auf den kleinen Kreisverkehr an der Althoffstraße. Bis dahin dürften Autos laut SPD-Vorschlag fahren. Durchgangsverkehr wäre abgestellt. Foto: Zehrfeld

Aus für Durchgangsverkehr: Die Partei legt Ideen für zwei Bereiche vor – die Althoffstraße in der Altstadt und die Bahnstraße.

Die SPD in Dinslaken schlägt für zwei Bereiche in der Innenstadt vor, den Autoverkehr mit Pollern einzuschränken. Zum einen geht es ihr um die Althoffstraße, die wie berichtet neu gestaltet werden soll. „Damit wird an prominenter Stelle der innerstädtische Bereich mit Rittertor, Burgtheater, Rathaus, Stadtpark und Kathrin-Türks-Halle noch attraktiver“, fasst die SPD zusammen. Viele Autofahrer führen dort aber nicht Schrittgeschwindigkeit.