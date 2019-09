Bescheide werden verschickt : Anmeldung für Schulanfänger in Hünxe

Anmeldung für Schulanfänger in Hünxe

Die Eltern der im kommenden Schuljahr schulpflichtig werdenden Kinder erhalten in diesen Tagen Post von der Gemeinde mit den Anmeldeterminen der Hünxer Grundschulen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die bis zum 30. September 2020 sechs Jahre alt werden, sind verpflichtet, ihr Kind an einer Grundschule anzumelden.

Jedes Kind hat Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegenen Grundschule im Rahmen der räumlichen Kapazität der Schule. Es steht den Erziehungsberechtigten aber frei, ihr Kind an einer anderen Grundschule anzumelden. Die Hünxer Grundschulen bieten folgende Anmeldetermine an: