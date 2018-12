Leckere Köstlichkeit: Fein und fair: Schoko-Kunst aus Dinslaken

Schokolade aus Dinslaken, kunstvoll verpackt: Edith Bruckwilder bietet sie im Eine-Welt-Laden in der Dinslakener Altstadt an. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Zur Weihnachtszeit ist besonderes Naschwerk gern gesehen. In Dinslaken gibt es eine eigene Schokolade, die ein Bioprodukt ist und fair gehandelt wird.

Und oft bekommen die Produzenten dieser Rohstoffe nicht viel ab von den Gewinnen, die hier zu Lande mit den fertigen Produkten gemacht werden. Statt die Erzeuger vernünftig zu bezahlen und nachhaltig zu wirtschaften, unterbieten sich die Produzenten am Supermarktregal oft im Preis. „Der Kakaomarkt ist, genau wie der Markt für Kaffee, besonders hart umkämpft“, erklärt Edith Bruckwilder. Keine leicht verdauliche Thematik, die da über das schokoladige Produkt an die Kunden herangetragen wird. Aber mit der SchokoKunst Dinslaken wird diese zumindest positive verpackt. Denn die Kunden im Eine-Welt-Laden bekommen mit der SchokoKunst Dinslaken zwar keine Schokolade zum Discounterpreis, dafür aber ein ganz besondere Süßware in die Finger. Im Inneren der SchokoKunst-Verpackung, auf der sich ein Bild des Dinslakener Künstlers Udo Buschmann findet, der den Bergpark Lohberg mit Fotografie und Computergrafik in Szene gesetzt hat, findet sich ein Tafel Espresso-Caramel-Schokolade des Fair-Trade-Handeslunternehmens GEPA. „Die GEPA ist der größte Importeur von fair gehandelten Waren in Europa“, erklärt Edith Bruckwilder. Über das Siegel des Unternehmens auf der Verpackung ist gewährleistet, dass die zur Herstellung genutzten Rohstoffe fair gehandelt worden sind. „Das bedeutet, dass faire Preise gezahlt werden und die Produktionsmittel wie Maschinen teilweise vorfinanziert werden“, erklärt Edith Bruckwilder. „Zudem gibt es für die Produzenten vor Ort Beratung, etwa zum biologischen Anbau ihrer Produkte.“