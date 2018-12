Eine kleine Geschichte zur Weihnacht: Mehr wert als fünf Euro

Franz Josef Roth, Pastoralreferent der Kirchengemeinde Sankt Vincentius, schreibt.

Ich schätze, dass sie nicht älter als 40 Jahre alt ist, die Frau, die abends um halb zehn, bei etwa drei bis fünf Grad Außentemperatur, auf einem Pappkarton und angelehnt an eine Hauswand an der Friedrich-Ebert-Straße sitzt. Neben ihr steht eine angebrochene Flasche Wein, auf ihrem Schoß eine Packung Plätzchen.

Zuerst fuhr ich an der anderen Straßenseite vorüber und sah sie nur von weitem. Ich war froh, auf dem Weg nach Hause zu sein, hatte ich doch gerade ein längeres Gespräch mit einer trauernden Frau hinter mir. Nach etwa 30 bis 40 Metern drehte ich dann doch um und fuhr zu dem blauen Bündel – eine Wolldecke – mit der sich die Frau vor der Kälte schützte. Nachdem ich sie gefragt hatte, wie es ihr geht, bot ich ihr Hilfe an.

„Nein, nein,“ sagte sie mit krächzender Stimme, „ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden“. Dennoch entspann sich ein Gespräch zwischen uns, in dem sie schilderte, wie oft sie vertrieben wird von ihren Sitz- und Schlafplätzen und wie sehr sie sich von oben herab behandelt fühlt. Schließlich sagte sie: „Dass Sie sich für so etwas wie mich überhaupt interessieren? Und ganz bewusst sage ich ,für so etwas’.“