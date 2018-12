Lions-Adventskalender : Geschichten aus dem Friedensdorf

Dinslaken Adventskalender der Lions: Törchen 22 und 23

Wer sich ein genaueres Bild von der Arbeit des Friedensdorfes machen will, hat die Möglichkeit dazu. Während der offenen Besuchstermine informiert ein Friedensdorf-Mitarbeiter bei einem Rundgang über die medizinische Einzelfallhilfe, die Projektarbeit sowie die friedenspädagogische Arbeit. Im Jahr 2019 finden die Rundgänge an folgenden Terminen, jeweils um 14 Uhr, statt: 26.Januar., 9. Februar., 3. März., 13. April., 18. Mai, 22. Juni, 11. Oktober und 2. November. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 02064 49740 oder per E-Mail offen@friedensdorf.de anmelden.