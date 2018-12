O Tannenbaum : Das große Weihnachtslieder-Quiz

„Stille Nacht“ ist das beliebteste Weihnachtslied der Deutschen und ein internationaler Klassiker: Es wird auf der ganzen Welt in mehr als 300 Sprachen und Dialekten gesungen. Foto: epd/Falk Orth

„Stille Nacht“ kennt jeder. Das weltweit bekannteste Weihnachtslied mitzusingen, ist einfach. Aber wie steht’s mit der dritten Strophe von „O Tannenbaum“? Oder mit der zweiten Zeile von „Last Christmas“? Ein Weihnachtsquiz.

1. Last Christmas, I gave you my heart

I) But after three days you smashed it so hard

So wird's gemacht Fragen So funktioniert unser Weihnachtsquiz: Sie finden hier 20 bekannte Weihnachtslieder, von denen mal der Titel, mal der Beginn einer Strophe abgedruckt ist. Finden Sie heraus, wie der Text jeweils fortgeführt wird. Es gibt jeweils drei Möglichkeiten zur Auswahl. Vor jeder Antwort finden Sie einen Buchstaben. Sind Ihre Antworten richtig, so ergeben die Buchstaben von 1 bis 20 hintereinander gelesen die Lösung. Es handelt sich um ein bekanntes Weihnachtslied.

T) But the very next day you gave it away

E) But You kissed my neck and played only dart

2. Am Weihnachtsbaume

O) die Lichter brennen

C) die Kugeln leuchten

I) die Engel singen

3. Zu Bethlehem geboren

N) ist uns Christkindlein fein

B )ist der Erlöser mein

C) ist uns ein Kindelein

4. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren:

A) Die Nadeln der Vergänglichkeit sind Mahnung mir zu jeder Zeit

H) Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.

W) Die grüne Kraft in Herrlichkeit sie strahlt voller Beständigkeit

5. Heiligste Nacht, heiligste Nacht

F) Schneeflocken tanzen, es funkeln die Sterne

E) Engel erscheinen, es jubeln die Hirten

T) Finsternis weichet, es strahlet hinieden lieblich und prächtig vom Himmel ein Licht

6. Rudolph the Red-Nosed Reindeer

R) was at home with Santa Claus

E) had a very shiny nose

D) jumped into the snow and laughed

7. Alle Jahre wieder

L) kommt der Weihnachtsmann

R) kommt das Christuskind

O) sing ich meine Lieder

8. Stille Nacht, heilige Nacht alles schläft, einsam wacht

N) nur der Hirte mit seiner Schalmei

I) nur das Christkind, von Ochs und Esel bewacht

Z) nur das traute hochheilige Paar

9. Leise rieselt der Schnee

R) an dem See steht ein Reh

I) still und starr ruht der See

O) weihnachtlich blinzelt das Reh

10. In der Weihnachtsbäckerei

T) gibt’s so manche Keilerei

B) geht so manches Ei entzwei

O) gibt es manche Leckerei

11. Morgen, Kinder, wird’s was geben



A) morgen kommt der Weihnachtsmann

N) morgen werden wir uns freun

P) morgen strahlt der Weihnachtsbaum

12. O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtzeit

E) Welt ging zu Boden, Christ ist erkoren

F) Welt ging verloren, Christ ist geboren

C) Welt suchet Frieden, Christ ist erschienen

13. I’m dreaming of a white Christmas

G) when all the streets are full of snow

I) with happy children all around

R) just like the ones I used to know

14. Es ist ein Ros entsprungen

H) aus Weidenholz so hart

E) aus einer Wurzel zart

L) auf einem grünen Pfad

15. Süßer die Glocken nie klingen

A) als in der Heiligen Nacht

U) als zu der Weihnachszeit

L) als im Advent, wenn es schneit

16. Ihr Kinderlein kommet

E) oh kommet doch all

D) oh kommt in den Stall

M) oh kommt nach Bethlehem

17. Kommet, ihr Hirten

D) ihr Männer und Fraun

S) oh kommet zum Stall

N) und seht was geschieht

18. Vom Himmel hoch da komm ich her

U) ich bring euch einen Gruß vom Meer

O) ich segne euch, so will’s der Herr

I) ich bring euch gute, neue Mär

19. Joseph, lieber Joseph mein

S) bring mir ein wenig Stroh herein

C) hilf mir wiegen mein Kindelein

H) sieht du am Himmel den hellen Schein

20. Schneeflöckchen, Weißröckchen

K) komm setz dich zu mir

H) wann kommst du geschneit

G) du tanzest so zart