Unsere Woche: Mäßigung als neue Losung

Dinslakens Kämmer Thomas Palotz hat sich in der Ratssitzung, als er den Etatentwurf der Kommune für das Jahr 2019 einbrachte, als Anhänger der Philosophie der Mäßigung präsentiert. Denn Mäßigung, so seine Feststellung, sei das beste Haushaltskonsolidierungskonzept.

Angesichts der Zahlen, die vorstellte, blieb ihm auch nichts anderes übrig. Denn der kommunale Etat für das kommende Jahr weist ein Defizit von rund neun Millionen Euro aus. Und der Blick in die Zukunft verheißt keine Verbesserungen. Nach den Prognosen wird das Finanzloch in den nächsten Jahren sogar noch größer und 2021 geschätzte 11,8 Millionen Euro ausmachen. Die Kommune ist – wie so viele andere auch – nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Etat darzustellen. Schon seit langem wird von finanzschwachen Städten und Gemeinden die Forderung nach einer auskömmlichen Kommunalfinanzierung erhoben – bislang warten sie vergebens darauf. Die Worte des Kämmerers, der sagte, dass die Stadt sich auf ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten konzentrieren müsse, deuten darauf hin, dass er nicht damit rechnet, dass sich kurzfristig etwas an der bisherigen Praxis der Gemeindefinanzierung – oder bessere gesagt der Gemeindeunterfinanzierung – ändern wird. Angesichts dieser Situation ist es nur allzu verständlich, dass der Kämmerer zum Verfechter der Mäßigung wird.