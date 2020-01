Buchempfehlung : Antonio Vivaldi und seine Töchter

Auf den Spuren Vivaldis in Venedig

Der 1940 in Lübeck geborene Schriftsteller Peter Schneider gilt, seit er 1973 mit seiner ersten Erzählung „Lenz“ eines der Kultbücher der 70er Jahre geschrieben hatte, als der Chronist der 68er-Generation. In vergangenen Jahren hat er sich aber auch zu einem vielseitigen Romancier und kultivierten Erzähler weiterentwickelt, der den RP-Lesern zuletzt 2013 mit dem autobiographischen Roman „Die Lieben meiner Mutter“ vorgestellt wurde. In seinem neuesten Roman porträtiert Peter Schneider den heute mit Abstand beliebtesten Komponisten der Barockzeit: Antonio Vivaldi (1678-1741). Dabei verknüpft er auf überzeugende Weise erzählerische Passagen und fiktive Szenen mit einer spannenden Dokumentation seiner umfangreichen Recherchen zu Vivaldi und seiner Reisen zu den Schauplätzen des Romans.

Im Mittelpunkt des Romans steht Vivaldis Arbeit in einem frommen Waisenhaus für Mädchen in Venedig, wo er lange Jahre als Musiklehrer und Konzertmeister engagiert war und wo er das erste Frauenorchester Europas aufbaute und leitete. Mit diesen seinen „Töchtern“ und mit seinen eigenen Kompositionen wurde Vivaldi weit über Venedig hinaus berühmt. Und er fand in einer seiner „Töchter“, in Anna Giró, seine langjährige Star-Sopranistin und möglicher Weise auch seine Gelliebte.