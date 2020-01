Handball : Der MTV Rheinwacht Dinslaken schöpft wieder Hoffnung

DinslAKEN Mit dem 33:30 (12:13) über den TV Jahn Köln-Wahn feiert der Regionalligist seinen ersten Heimsieg in dieser Saison und ist nicht mehr Tabellenletzter. Die hektische Partie könnte aber noch ein Nachspiel haben.

Der Abstiegskampf in der Handball-Regionalliga spitzt sich zu, und der MTV Rheinwacht Dinslaken besitzt nach dem 33:20 (12:13)-Erfolg über den jetzt nur noch einen Punkt besser gestellten Konkurrenten TV Jahn Köln-Wahn wieder etwas bessere Karten. Durch diese zwei Zähler hat die Mannschaft von Trainer Harald Jakobs zumindest erst einmal den letzten Tabellenplatz an die HG Remscheid abgegeben. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt.

Doch der hart erkämpfte Sieg in einer hektischen Begegnung könnte noch ein Nachspiel haben, da Kölns Trainer Olaf Mast direkt nach dem Abpfiff einen Protest gegen die Wertung des Spiels ankündigte, da er zweimal Fouls des Dinslakeners Dennis Backhaus gesehen haben wollte, die mit einer Blauen Karte hätten bestraft werden müssen. Die würde dann eine mögliche Sperre nach sich ziehen. Backhaus hatte zwar in den letzten Spielsekunden noch die Rote Karte gesehen, auf einen Bericht hatten die Schiedsrichter allerdings verzichtet, so dass der Dinslakener am kommenden Samstag in Korschenbroich spielberechtigt sein dürfte.