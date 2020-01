Niederrhein : Damen des TV Voerde liegen wieder in der Erfolgsspur

Foto: RP/dpa, abu;cse sab

Niederrhein Der NRW-Ligist stoppt den Abwärtstrend mit dem 8:4 gegen den SV Walbeck. Nur die TVV-Herren punkten in der Landesliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Vennemann

Nach dem 8:4 über den SV Walbeck beträgt der Abstand der Damen des TV Voerde in der Tischtennis-NRW-Liga auf das Spitzenduo aus Bonn und Bärbroich weiter zwei Punkte. In der Landesliga der Herren kassierte der TV Bruckhauisen ein 7:9 gegen den VfL Rhede, während der TV Voerde mit 8:8 einen Punkt aus Rees mitbrachte.

Damen-NRW-Liga: „Am Ende zählt für uns vor allem der Sieg“, sagte Voerdes Spielerin Marion Schmidt nach dem 8:4-Erfolg über den SV Walbeck, bei dem sie selbst nur im Doppel an der Seite von Jutta König punkten konnte. König dagegen gewann wie Iris Herrmann und Heike Luckmann zweimal, und Herrmann/Luckmann hatten zu Beginn auch ihr Doppel gewonnen. „Wir sind wieder in der Spur“, blickte Schmidt den nächsten Spielen optimistisch entgegen.

Herren-Landesliga: Rückenprobleme plagten den sonst so starken Spitzenspieler Michael Kucharski vom TV Bruckhausen, der gegen den in Bestbesetzung angetretenen VfL Rhede sieglos blieb und so mit seinem Team eine 7:9-Niederlage kassierte. „Dafür haben Bernd und Thomas Zak alles gewonnen“, so Kucharski. Die beiden Brüder holten vier Punkte im Einzel und siegten auch jeweils im Doppel an der Seite ihrer Partner Markus Heuckeroth und dem einmal im Einzel erfolgreichen Matthias Durczak.

„Das war eine tolle Atmosphäre in Rees“, sagte Thomas Hasenwinkel, die Nummer zwei des TV Voerde, nach dem 8:8 beim TTV Rees-Groin II. Parallel spielte nämlich auch die erste Reeser Mannschaft in der NRW-Liga gegen die SG Heisingen, so dass viele Zuschauer in der Halle waren. Mit dem einen Punkt war Hasenwinkel durchaus zufrieden, zumal die Voerder durch Baumgartner/Bergmann (2) und Rybienski/Steinkamp drei der vier Doppel für sich entschieden hatten. Zudem markierten Jens Baumgartner (2), Hasenwinkel, Alexander Bergmann und Andrè Steinkamp weitere Punkte in den Einzeln.

Herren-Bezirksliga: Dem MTV Rheinwacht Dinslaken fehlte gegen Union Kevelaer-Wetten zwar mit Urlauber Markus Rach der Spitzenspieler, doch auch ohne ihn reichte es zu einem sicheren 9:4-Erfolg „Das war ein Pflichtsieg ohne Glanz“, sagte Mannschaftssprecher Gerd Joschko hinterher und lobte besonders Niklas Hülskamp. Der hatte nämlich in beiden Einzeln zunächst mit 0:2-Sätzen zurückgelegen, um dann doch noch jeweils mit 3:2 zu gewinnen. Neben ihm trugen sich noch Holtkamp/F. Schmitz, van Staa/Hülskamp, Marc Grunwald (2), Sascha Holtkamp und Fabian Schmitz in die Siegerliste ein.

Damen-Bezirksliga: Gleich zweimal ging die zweite Mannschaft des TV Voerde am Wochenende an die Tische und beide Male traf sie auf einen Gegner, der nur drei Spielerinnen aufbieten konnte. Beim 8:5 in eigener Halle gegen den SV Walbeck III reichten Siege von Martina Urban (3) und Marion Brandt bei vier kampflosen Zählern zum 8:5-Erfolg. Bei WRW Kleve IV waren dann beim 8:1-Sieg Brandt/Hauer, Martina Urban (2), Sandra Tekolf, Marion Brandt und Kerstin Hauer bei zwei geschenkten Zählern erfolgreich. „Das waren wichtige Siege gegen Gegner, die unter uns stehen“, sagte Sandra Tekolf.