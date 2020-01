Hünxer Straße : Küchenbrand: Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus

Dinslaken Feuer vor Eintreffen der Wehr bereits gelöscht.

Feuerwehrmitglieder der Hauptwache, der Löschzug Stadtmitte und der Einsatzleitwagen rückten am Samstag gegen 18.25 unter dem Einsatzstichwort „Feuer mit Personen in Gefahr“ zur Hünxer Straße aus. Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses hatten die Wehr alarmiert, da sie Brandgeruch und den Alarmton eines Rauchwarnmelders wahrgenommen hatten. Sie erwarteten die Einsatzkräfte bereits am Haus und zeigten ihnen den Weg zu der betroffenen Wohnung. Ein Trupp Wehrleute unter Atemschutz konnte schnell in die Wohnung gelangen. Die Ursache des Brandes in der Küche war vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht worden, sodass der Trupp die Brandstelle lediglich nachkontrollieren musste. Ein Überdruckbelüfter vor der Haustür sorgte für frische Luft und verdrängte den Brandrauch. Zwei Bewohner aus der betroffenen Wohnung wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr notärztlich erstversorgt und zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilt. Nach rund einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder zurückkehren in die Feuer- und Rettungswache.