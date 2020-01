Bahn setzt weiterhin auf Rampe : Senioren kämpfen für Aufzug am Bahnhof

Voerde Der Voerder Seniorenbeirat gibt nicht nach. Das Gremium fordert weiterhin, dass der Haltepunkt der Deutschen Bahn in Friedrichsfeld im Zuge des Betuwe-Ausbaus einen Fahrstuhl bekommt. Die Pläne der Bahn sehen dies nicht vor.

Die Seniorenvertretung hat vor wenigen Tagen die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, Britta Oellers, Seniorenbeauftragte der CDU-Landtagsfraktion, Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann und Horst Vöge, Vorsitzender des Sozialverbandes VdK NRW, angeschrieben und sie um Unterstützung in ihrem Kampf um einen Aufzug für den Friedrichsfelder Bahnhof gebeten. Sie werden in dem Schreiben aufgefordert, „alles zu unternehmen, eine für Senioren und Behinderte erträgliche Lösung herbeizuführen, die auch allen anderen Teilen der Bevölkerung eine ,machbare’ Möglichkeit bietet, die ,Bahn’ als Nahverkehrsträger zu nutzen“. Die Seniorenvertretung führt als Argument für die Installation eines Aufzugs auch Umweltaspekte an. Denn in einer Zeit, wo allerorts über die Reduzierung oder sogar Vermeidung von Umweltbelastungen (und dies auch in kleinen Schritten) nachgedacht wird, würde ein Aufzug am Bahnhof Friedrichsfeld sicherlich dazu beitragen, dass Menschen ihren Wagen stehen lassen und statt dessen mit der Bahn fahren. Das trage zur Verringerung der CO2-Belastung bei. Die geplante 150 Meter lange Rampe wird hingegen als ein Hemmniss angesehen, das die Erreichbarkeit der Bahnsteige in Friedrichfeld erschwere. „Die Betuwe-Linie soll ein Bauwerk für eine Jahrzehntezukunft sein, aber bezogen auf den Bahnhaltepunkt Voerde-Friedrichsfeld mit einer Technik ausgestattet werden, die Standards aus den 1950er Jahren entspricht und nicht dem jetzigen Technikstand“, argumentiert der Seniorenbeirat. Deshalb appelliert das Gremium, alles „für eine senioren- und behindertengerechte Erreichbarkeit der Bahnsteige“ zu unternehmen.