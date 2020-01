Energiesektor : Dinslaken gründet neue Unternehmen

Die Stadtwerke Dinslaken betreiben bereits das Biomasse-Heizkraftwerk an der Gerhard-Malina-Straße. Foto: Stadtwerke Dinslaken (SD)

Dinslaken/Hünxe Unter dem Dach der Stadtwerke sollen zwei neue Gesellschaften entstehen: die Biowärme Dinslaken GmbH und als deren Tochter die Hünxer Bioenergie GmbH. Für die Pläne muss der Rat allerdings noch grünes Licht geben.

Die Stadtwerke Dinslaken haben sich mit der Versorgung von Friedrichsfeld und dem Dortmunder Stadtteil Scharnhorst mit Fernwärme und der Anbindung dieser Gebiete an den bestehenden Fernwärmeverbund befasst. Um diese neuen Projekte umzusetzen, werden der Bau eines Frischholzheizkraftwerkes nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) und Spitzenkesseln auf Erdgasbasis in Dortmund und der Bau einer weiteren Erzeugungsanlage in Hünxe als wirtschaftlich interessante Vorhaben angesehen. Beide Anlagen sollen jeweils mit der Koehler Renewable Energy GmbH (KRE) in Oberkirch und in Hünxe zudem in Kooperation mit der Firma Kipp sowie der Gemeinde Hünxe umgesetzt werden. Dies geht aus einer Verwaltungsvorlage für den Dinslakener Rat hervor, der sich in seiner nächsten Sitzung mit dieser Thematik befassen wird.

In Gesprächen mit KRE wurden die Grundlagen einer möglichen Zusammenarbeit zur Errichtung der Erzeugungsanlagen erarbeitet. Als nächster Schritt ist nun die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft geplant: die Biowärme Dinslaken GmbH. An ihr sollen die KRE 51 Prozent und die Stadtwerke 49 Prozent der Geschäftsanteile halten. Erklärtes Ziel der neuen Gesellschaft soll es sein, „die langfristige Abkehr der Energiewirtschaft von der Nutzung fossiler Energieträger sicherzustellen und die Schaffung einer kohlenstofffreien Wirtschaft unter Einsatz von erneuerbaren Energieträgern und Altholz anzustreben“, wie die Dinslakener Stadtverwaltung ausführt.

info Hauptausschuss und Stadtrat tagen Termin Mit der Gründung der Biowärme GmbH und der Hünxer Bioenergie GmbH befassen sich der Hauptausschuss und der Stadtrat in ihren Sitzungen am 4. Februar. Der Ausschuss tagt ab 18.30 Uhr, der Rat ab 19 Uhr.

Geplant ist die Errichtung von Biomasse-/Altholzheizkraftwerken auf technologischer Basis der Kraft-Wärme-Kopplung, deren erzeugte Energie als Wärme in das Fernwärmenetz der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH eingespeist wird. Als erstes gemeinsames Projekt ist der Bau eines Biomasse-Heizkraftwerkes in Hünxe vorgesehen. Zu diesem Zweck soll eine Tochtergesellschaft gegründet werden: die Hünxer Bioenergie GmbH (HBE). Vorgesehen ist, dass an dieser neuen Gesellschaft die Biowärme Dinslaken GmbH mit 62,5 Prozent der Hauptanteilseigner ist. Weitere 11,5 Prozent sollen die Gemeinde Hünxe und 26 Prozent die Firma Kipp halten, die mit einer Niederlassung in Hünxe präsent ist.

Der Geschäftsführung der Biowärme Dinslaken wird Josef Kremer, Chef der Dinslakener Stadtwerke, angehören. Gegenstand der geplanten Gesellschaft sollen „die Gründung und Verwaltung von Projektgesellschaften zur Errichtung sowie zum Betrieb von Biomasse- und Altholz-Heizkraftwerken und dem Vertrieb von hierdurch produzierter Energie“ sein. „Damit verbunden ist das Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen“, wie weiter in der Verwaltungsvorlage steht. Dort wird auch ausgeführt, dass der Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde die Zulässigkeit der Gründung der Projektgesellschaft prüfen wird, da bestimmte Voraussetzungen für die Beteiligung der Stadt Dinslaken an einem privaten Unternehmen vorliegen müssen. Diese Voraussetzungen sieht die Verwaltung als erfüllt an. Auch würden Art und Umfang der wirtschaftlichen Betätigung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Dinslaken stehen. Das Stammkapital der Biowärme GmbH soll 25.000 Euro betragen, davon werden die KRE 12.750 Euro und die Stadtwerke Dinslaken 12.250 Euro übernehmen.