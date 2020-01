Schmuck erbeutet : Einbrecher klettert über Leiter auf Balkon

Dinslaken Eine Gartenleiter haben Unbekannte zur Hilfe genommen, um in Dinslaken auf Beutezug zu gehen. Während die Hauseigentümer sich im Erdgeschoss aufhielten, durchwühlten sie in der ersten Etage Schränke und Schubladen.

Über eine Leiter, die er im Garten fand, ist am Samstag ein Einbrecher auf den Balkon eines Einfamilienhauses an der Taubenstraße geklettert. Er hebelte die Balkontür auf und drang in das Haus ein. Im Innern durchwühlte er Schränke und Schubladen im Obergeschoss, obwohl sich die 77-jährige Bewohnerin im Erdgeschoss aufhielt. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Schmuck der Dinslakenerin. Nach Polizeiangaben ereignete sich Einbruch zwischen 11.30 und 22.30 Uhr. Als die Seniorin am Abend den Einbruch feststellte, räumte sie ihre Wohnung auf und informierte erst am nächsten Morgen die Polizei.