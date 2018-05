Dinslaken: "Pre-Alphakurs": Flüchtlinge erlernen das Lernen

Dinslaken Dinslakener Stadtverwaltung zieht positive Bilanz aus dem Modellprojekt.

Das Dinslakener Angebot, das Lernen zu erlernen, hat sich bewährt. Eine Gruppe Teilnehmer unterschiedlicher Nationalitäten, wohnhaft in Dinslaken und Voerde, lernte im Rahmen des Modellprojekts "Pre-Alphakurs" gemeinsam im Berufskolleg Dinslaken. Der Kurs richtete sich an Flüchtlinge, die bisher wegen diverser Hinderungsgründe nicht an einem Integrationskurs oder einem vergleichbaren Angebot teilnehmen konnten. In Kooperation mit dem Internationalen Bund fand der freiwillige und kostenfreie Kurs an drei Tagen in der Woche von Mitte Februar bis Anfang Mai statt.