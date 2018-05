Dinslaken: Bündnis gegen Stillstand wirbt für ein Nein beim Bürgerentscheid

Dinslaken SPD, CDU und BND machen sich gemeinsam stark für Veränderung und die dringend notwendige Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Dinslaken.

SPD, CDU und die Bewegung für nachhaltige Politik (BNP) haben ein "Aktionsbündnis gegen Stillstand" geschmiedet. Gemeinsam wollen sie für ein Nein beim bevorstehenden Bürgerentscheid zum Bahnhofsvorplatz werben. Bei diesem Bürgerentscheid, über den die wahlberechtigten Dinslakener am Sonntag, 10. Juni, abstimmen, geht es um die Frage: Sind Sie für die Beibehaltung der derzeitigen Verkehrsführung sowie der Parkplatzsituation bei der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes? Die Unabhängige Bürgervertretung (UBV), aus deren Reihen die Initiatoren des erfolgreichen Bürgerbegehrens stammen, ist gegen die bisherigen Neugestaltungspläne der Stadtverwaltung.

Die aktuelle Parkplatzsituation ist nach Aussage von Reinhard Wolf, Vorsitzender der Dinslakener SPD, unerträglich. Anwohner des Bahnhofsumfeldes fänden kaum einen Stellplatz, die Parkplätze für Pendler reichten nicht aus. Abholer von Zugreisenden hielten ihren Wagen meist auf dem Zebrastreifen vor dem Bahnhofseingang. Hinzu komme, dass das Umfeld für viele Bürger wegen schlechter Ausleuchtung, Schmutz und Sachbeschädigungen "zu einem Angstraum verkommen" sei. "Das Aktionsbündnis will Veränderung und keinen Stillstand. Deswegen ein klares Nein beim Bürgerentscheid", so Wolf. Unterstützt werden die Pläne für den Bau eines Pendlerparkplatzes, auch setzt man sich für ein neues Beleuchtungskonzept ein. Einziges Highlight des Platzes sei der neu gestaltete Kiosk.

Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der Dinslakener CDU, erinnert daran, dass die Kreuzungen vor dem Bahnhof regelmäßig durch Busse blockiert sind, was zu Staus und chaotischen Zuständen führe. "Fußgänger und Radfahrer sind besonders gefährdet." Die komplette Verkehrsführung am Bahnhof müsse dringend verändert werden. Befürwortet werde vom Bündnis der Plan, ein Fahrradparkhaus am Bahnhof zu errichten.