Kreis Wesel : Zuwanderer lernen in Modellprojekt

Kreis Wesel Eine Gruppe Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, wohnhaft in Dinslaken und Voerde, hat im Berufskolleg Dinslaken an dem Modellprojekt "Pre-Alphakurs" teilgenommen. Der Kursus richtete sich an Flüchtlinge, die bisher infolge diverser Hinderungsgründe nicht an einem Integrationskurs oder einem vergleichbaren Angebot teilnehmen konnten. In Kooperation mit dem Internationalen Bund fand der freiwillige und kostenfreie Kursus an drei Tagen in der Woche von Mitte Februar bis Anfang Mai statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ziel des Modellprojekts war, Flüchtlinge aus verschiedenen Herkunftsländern schrittweise wieder an eine Tagesstruktur heranzuführen, sie auf den Umgang mit Büchern und Schreibmaterial vorzubereiten und ihnen demokratische Werte in Deutschland näher zu bringen. Der soziale Umgang miteinander, das Lernen in einem Kursus mit und von Frauen gehörten ebenso zum Unterricht wie das Erlernen von so genannten Soft Skills wie beispielsweise Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Offenheit im Austausch innerhalb einer kulturell vielfältigen Gruppe.

"Alle Teilnehmenden waren unglaublich motiviert und lernbegierig. Der Unterricht machte richtig Spaß", sagt Dozentin Funda Sakar.

Dank der Unterstützung der Dinslakener Stadtverwaltung, insbesondere durch Holger Mrosek, Leiter Stabsstelle Sozial- und Jugendhilfeplanung, konnte das Vorhaben in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungsakteuren realisiert werden. "Ein überregionaler Transfer des Pre-Alpha-Konzepts als gutes, praxisnahes Beispiel zur Flüchtlingsintegration ist durchaus denkbar und wünschenswert", erklärt Nadia Kraam, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel. Sie initiierte den Kursus im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte".



zurück

weiter

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend förderte das Modellprojekt im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"

Für Rückfragen steht Nadia Kraam unter der Rufnummer 02064 66738 zur Verfügung.

(RP)