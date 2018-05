Dinslaken: Bahnverkehr wegen Baustellen eingeschränkt

Dinslaken Vom 19. bis 28 Mai kommt es auf allen Abellio-Linien zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz kommt es in der Zeit von Samstag, 19. Mai, bis Montag, 28. Mai, zu diversen Einschränkungen und Änderungen auf allen Linien von Abellio im Niederrhein-Netz. Der Streckenabschnitt Oberhausen Hbf - Dinslaken - Mehrhoog - Arnhem ist zwischen Samstag, 19. Mai (2 Uhr), und Montag, 21. Mai (4.40 Uhr), gesperrt. Daraus ergeben sich folgende Änderungen für die Linie RE 19 von Abellio: Die Züge auf dem Streckenabschnitt Oberhausen Hbf - Dinslaken sowie Mehrhoog - Arnhem Centraal entfallen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ist eingerichtet.

Der Streckenabschnitt Mehrhoog - Arnhem Centraal ist zwischen Montag, 21. Mai (4.40 Uhr), und Montag, 28. Mai (4.40 Uhr), ebenfalls gesperrt. Auf den Abschnitten Oberhausen Hbf - Oberhausen-Sterkrade sowie Voerde - Wesel können die Züge in dem genannten Zeitraum jeweils nur ein Gleis befahren. Daraus ergeben sich folgende Änderungen für die Linien RE 19, RB 32 und RB 35 von Abellio.

Die Züge der Linie RB 32 verkehren in dem genannten Zeitraum zu geänderten Fahrzeiten.

Auf der Strecke Bocholt - Wesel starten die Züge jeweils zur Minute: 5(statt, wie gewohnt zur Minute 33) ab Bocholt. In der Gegenrichtung starten die Züge jeweils zur Minute 35 (statt, wie gewohnt zur Minute 02) ab Wesel. In Wesel besteht ein Anschluss von/zur Linie RE 19 nach Düsseldorf Hbf und Arnhem Centraal.

Die Züge der Linie RB 35 verkehren in dem genannten Zeitraum auf dem Streckenabschnitt Wesel - Oberhausen Hbf ebenfalls zu geänderten Fahrzeiten. Ab Wesel in Richtung Oberhausen Hbf starten die Züge jeweils zur Minute :18 (statt, wie gewohnt zur Minute :27). Ab Oberhausen Hbf in Richtung Wesel starten die Züge jeweils zur Minute: 19 (statt, wie gewohnt zur Minute 06).