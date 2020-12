Parkplatz-Diskussion : Online-Umfrage zum Hünxer Markt soll Meinungen ermitteln

Eine Vision vom „neuen“ Marktplatz vom Wettbewerbsgewinner, dem Unternehmen RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten. Foto: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

Hünxe Die Diskussion um die Umgestaltung des Hünxer Ortskerns und die Parkplätze am Markt lebt nach der Kommunalwahl wieder auf. Die CDU will per Online-Umfrage ein „Stimmungsbild“ einholen: Es sei noch nicht alles in Stein gemeißelt.

Der CDU-Ortsverband Hünxe / Gartrop-Bühl hat eine Online-Befragung zum Thema „Umgestaltung des Ortskerns“ gestartet. „Wir hoffen, so ein Stimmungsbild zu erhalten“, teilt er dazu mit. „Wir möchten dann Vorschläge und Einwände im Rat einbringen, die dem Bürgerwunsch entsprechen.“ Der Bürgerausschuss solle sich dann als erstes damit befassen.

Im Wesentlichen geht es bei der Umfrage um die geplante Veränderung des Marktplatzes. Zur Umgestaltung der Ortsmitte hat es einen Ideen-Wettbewerb gegeben. Dass eine Reihe von Parkplätzen am Markt wegfallen soll, gehörte dabei zu den Vorgaben für die Planungsbüros. Entsprechend sehen die bestplatzierten Konzepte das auch vor, nichtsdestotrotz hat sich daran viel Kritik entzündet. „Wir haben gemerkt, dass die Meinungen der Bürger da ganz unterschiedlich sind“, sagt nun der Vorsitzende des Ortsverbands, Bernd Chronz. Und auch, wenn ein Konzept vorliege, sei ja noch nicht alles in Stein gemeißelt: Es werde noch überlegt und verhandelt.

Einen Link zur Umfrage gibt es auf der Facebook-Seite der CDU-Fraktion des Hünxer Gemeinderats. Er soll auch noch auf der Homepage des Ortsverbands eingestellt werden. Die Teilnehmer werden unter anderem gefragt, wie häufig sie den Marktplatz besuchen und welche Geschäfte sie dort ansteuern. Sie werden gefragt, ob sie auf Parkplätze verzichten könnten und falls ja, auf wie viele. Es kommt auch zur Sprache, ob eine Umgestaltung überhaupt gewünscht sei und wenn ja, auf was dabei Wert gelegt würde – es gibt Platz für eigene Anregungen. Die Vorschläge „Könnten Sie sich vorstellen, auf den Parkplatz am Dorfteich auszuweichen“ und „Könnten Sie sich vorstellen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad einzukaufen“ gehören ebenfalls zum Katalog.

Die Teilnahme ist anonym. „Wir hatten ursprünglich vor, die Bürger auf dem Marktplatz zu befragen“, erklärt Bernd Chronz. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie habe man sich dagegen entschieden und sei ins Internet ausgewichen.

Die CDU hofft, dass so viele Menschen mitmachen, dass man noch in diesem Jahr zu einer aussagekräftigen Auswertung kommen könnte, „die wir den Bürgern dann natürlich auch zur Verfügung stellen wollen“. Um sich weiter „schwerpunktmäßig“ mit der Thematik zu befassen, hat der Ortsverband außerdem eigens ein fünfköpfiges Team dafür gebildet.

