Entwicklung der Pandemie : 130 neue Infektionen im Kreis Wesel am Dienstag

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist die tägliche Zunahme der Corona-Infektionen weiter hoch. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind seit Montagmittag binnen 24 Stunden 130 neue Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 183,49.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt jetzt bei 6344 (Stand Dienstag, 8. Dezember 2020, 12 Uhr). Das sind 130 mehr als am Vortag. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 183,49. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Von den Neuinfektionen waren wieder alle 13 kreisangehörigen Kommunen betroffen. Der höchste Zuwachs mit 36 Neuinfektionen wird erneut für Moers gemeldet, es folgen Dinslaken mit 20 und Kamp-Lintfort mit 15. Von allen bislang Corona-Erkrankten gelten heute 4564 als wieder genesen, 46 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 1734 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden. Am vergangenen Freitag waren es 1479 Personen.