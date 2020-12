Prozess in Frankfurt am Main : „Loberger Brigade“ – Frau soll IS-Kämpfer geholfen haben

Prozess in Frankfurt am Main

Dinslaken Einer 22-Jährigen wird vorgeworfen, sich als Jugendliche in Syrien der Terrormiliz „Islamischer Staat“ angeschlossen zu haben. Sie soll dort ein Mitglied der „Lohberger Brigade“ geheiratet haben

Frankfurt a.M./Dinslaken In Frankfurt am Main hat ein Prozess gegen eine junge Frau begonnen, die ein Mitglied der so genannten „Lohberger Brigade“ während terroristischer Aktivitäten in Syrien unterstützt haben soll. Die 22-Jährige soll sich nach Darstellung der Staatsanwaltschaft im Dezember 2014 in Syrien der Terroromiliz „Islamischer Staat“ („IS“) angeschlossen haben. Dort habe sie, damals 16 Jahre alt, durch Vermittlung des „IS“ den Mann aus Dinslaken geheiratet, der zur „Lohberger Brigade“ gehört haben soll.