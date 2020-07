VSR Gewässerschutz hilft : Labormobil untersucht Brunnenwasser in Voerde

Harald Gülzow, Projektleiter beim VSR-Gewässerschutz, nimmt mit einer Pipette eine Probe aus einer Flasche. Foto: VSR Gewässerschutz/Marc Gater

Voerde Der gemeinnützige Verein VSR Gewässerschutz bietet regelmäßig den Bürgern an, Brunnenwasserproben zu untersuchen. So auch am Mittwoch, 5. August, auf dem Marktplatz in Voerde.

Ob das eigene Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren zum Gießen von Gemüse oder zum Befüllen des Planschbeckens geeignet ist, bedarf einer genauen Abklärung. Der gemeinnützige Verein VSR Gewässerschutz bietet regelmäßig den Bürgern an, Brunnenwasserproben zu untersuchen. So auch am Mittwoch, 5. August, auf dem Marktplatz in Voerde. Von 15 bis 18 Uhr können Wasserproben am Labormobil des VSR Gewässerschutz abgegeben werden. Lennart Hoster, Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, hilft Diplom-Physiker Harald Gülzow am Informationsstand, damit die Bürger bei der Abgabe ihrer Wasserprobe nicht lange warten müssen. Im Vorfeld wurde ein Hygiene- und Abstandsplan erstellt, damit alle sicher ihre Wasserprobe abgeben und trotz Corona ausführlich beraten werden können.

Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen samt einer Bewertung wird den Auftraggebern per Post zugesandt..

Dem Team des Vereins VSR Gewässerschutz ist es wichtig, dass die Brunnenbesitzer mit den Messwerten nicht allein gelassen werden. Deshalb findet anhand der Messergebnisse eine Beratung statt, in der erläutert wird, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Außerdem beantworten die Experten jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr telefonisch Fragen unter der Rufnummer 02831 9763342.

Leenart Hoster analysiert die Brunnenwasserproben im Labormobil. Foto: VSR/Marc Gater

Damit die Ergebnisse der Brunnenwasseranalyse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff.

(RP)