VSR-Gewässerschutz kommt nach Rheinberg : Brunnenwasser wird untersucht

Der Verein VSR-Gewässerschutz bietet am Mittwoch, 25. August, auf dem Großen Markt in Rheinberg wieder eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an. Wasserproben können von 10 bis 12 Uhr am Labormobil bei Chemietechniker Hans-Josef Beutler und Harald Gülzow abgegeben werden. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt kostet zwölf Euro. Diese werde vor Ort gemacht, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können, verspricht der Verein.