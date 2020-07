Entwicklung der Pandemie in der Region : Nur ein neuer Corona-Fall im Kreis Wesel nachgewiesen

Kreis Wesel Das Coronavirus breitet sich aktuell im Kreis Wesel extrem langsam aus. Am Montag ist nämlich nur ein neuer Corona-Fall nachgewiesen worden. Das hat der Kreis Wesel mitgeteilt. Positiv auf das Coronavirus getestet wurde eine Person aus Wesel.

Lediglich eine Person ist im Kreis Wesel am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie wohnt in Wesel. Das teilte der Kreis am Dienstag mit. Die Behörde veröffentlicht montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie.

Ende Februar war im Kreis Wesel zum ersten Mal ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seitdem ist die Zahl auf insgesamt 888 gestiegen. 819 Menschen gelten wieder als genesen – acht mehr als am Tag zuvor. Aktuell müssen 43 Menschen in Quarantäne bleiben. Am Montag waren es noch 50. Insgesamt 26 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben.