Zeelink in Hünxe : Was da auf dem Feld passiert

Hier werden Baumaschinen betankt – für Außenstehende schon irritierend. Aber der Schein täuscht, sagt die Firma Open Grid Europe: Die richtigen Schutzvorkehrungen gegen Öl und Treibstoff im Erdreich sind unsichtbar. Foto: Marco Schmidt

Hünxe Ein „Tankplatz“ auf dem Feld, der nicht ganz geheuer aussieht. Ein graues Material, das sich nach Arbeiten an den Rohrleitungen in der ganzen Gegend verteilt. Das Unternehmen Open Grid erklärt, was es damit auf sich hat.