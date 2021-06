Umweltaktion in Straelen : Brunnenwasser kann in Straelen getestet werden

Straelen Wer seine Gemüsepflanzen mit Wasser aus dem eigenen Brunnen gießen möchte, sollte auf Nummer sicher gehen. Der VSR-Gewässerschutz ist am 30. Juni auf dem Markt.

Für Gartenbesitzer wird Brunnenwasser immer wichtiger. Gerade in der Corona-Pandemie haben viele Menschen die Freude am Gemüseanbau entdeckt und festgestellt, dass das Planschbecken den Besuch im Freibad ersetzen kann. „Bevor jedoch das Wasser aus dem eigenen Brunnen zum Gießen von Gemüse oder zum Planschen verwendet wird, raten wir dringend zu einer Untersuchung, um Gesundheitsgefahren auszuschließen“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des VSR-Gewässerschutz. Das Grundwasser könne durch die intensive Landwirtschaft mit Nitrat und Pestiziden belastet sein. Eine weitere Gefahr stellten Krankheitserreger dar, die durch verschiedene Einflüsse ins Brunnenwasser geraten können.

Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Mittwoch, 30. Juni, auf dem Marktplatz in Straelen eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an. Wasserproben können von 10 bis 12 Uhr am Labormobil bei Chemietechniker Hans Josef Beutler und Milan Toups abgegeben werden. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro angeboten. Diese Untersuchung wird bereits vor Ort vorgenommen, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen ist auch dieses Jahr wieder eine ausführliche Beratung am Informationsstand möglich. Gegen eine weitere Kostenbeteiligung werden die Wasserproben auf weitere Parameter und Bakterien untersucht. Das Team vom VSR-Gewässerschutz erstellt nach dieser Analyse ein ausführliches Gutachten, das dann nach zwei bis drei Wochen mit der Post zugesendet wird.