Verkehr in der Innenstadt von Dinslaken : Neue Diskussion um Sperrung der Bahnstraße

Die Bahnstraße in Dinslaken. Sollte es hier mehr „Recht und Ordnung“ geben? Foto: Zehrfeld

Dinslaken Klagen über lärmende und zu schnelle Autos auf der Bahnstraße im Bereich von Neutorplatz und dem Ende der Fußgängerzone gibt es immer wieder. Die Stadtverwaltung hat bereits zugesagt, zu prüfen, ob man den Bereich zumindest für bestimmte Zeiten für den Durchgangsverkehr sperren könnte.

Die Bahnstraße in der Dinslakener Innenstadt zumindest zeitweise für den Durchgangsverkehr zu sperren – diese Idee ist im vergangenen Jahr aufgekommen. Dabei geht es um den Bereich des Neutorplatzes, des dortigen Ausgangs der Fußgängerzone und die Straßenecke, an der unter anderem der Gaststätte Maaß sitzt.

Dort könnte man so, so die Idee, die Aufenthaltsqualität verbessern. Denn der Autoverkehr stört Fußgänger und Gäste in der umliegenden Gastronomie ohnehin. Das ist in Dinslaken ein Thema, das immer wieder aufkommt. Ebenso wie die Klagen über Autofahrer, die auf dem Straßenabschnitt absichtlich Lärm verursachen, Motoren aufheulen lassen, um mit ihren Autos oder Motorrädern anzugeben, oder die Umgebung mit Musik beschallen.

Die SPD hat im vergangenen Jahr vorgeschlagen, dass die Bahnstraße mit im Boden versenkbaren Pollern für den normalen Durchgangsverkehr dichtgemacht werden könnte. Die Stadtverwaltung hat im Herbst angekündigt, die Möglichkeiten für zumindest zeitweise Sperrungen prüfen zu wollen.

Nun unternimmt die „Offensive Dinslaken“ einen neuen Vorstoß – als eine in einer Reihe von Forderungen nach mehr Recht und Ordnung in der Innenstadt. Sie will nun eine Sperrung am Wochenende, wie sie mitteilt. „Wenn die Polizei in der Lage ist, die Raser massiv zu kontrollieren, könnten diese Gedankenspiele entfallen“, schreibt die Offensive Dinslaken in ihrer Mitteilung. „Die Bürger wollen nicht mehr warten.“

Eine Umleitung solle über die Hofstraße eingerichtet werden, bis dahin sollte die Zufahrt von der Wilhelm-Lantermann-Straße aus frei sein. In der Gegenrichtung solle die Straße am Neutor etwa in Höhe der Lichtburg gesperrt werden – so, dass der Parkplatz gegenüber dem Kino noch erreichbar wäre.

Außerdem will sie, dass an den Eingängen der Fußgängerzone große Verbotszeichen für Fahrräder auf dem Boden aufgezeichnet würden. „Danach sollte sich die Polizei in Höhe der Parfümerie Pieper in der Einmündung positionieren und die Radler kontrollieren, ermahnen beziehungsweise bestrafen“, schlägt sie vor. Derzeit sei nur dreimal in der Woche ein Beamter für zehn Minuten in der Stadt unterwegs, das erziele wenig Wirkung.

Und nicht zuletzt fordert die Gruppe, dass das Ordnungsamt das wilde Wegwerfen von Zigarettenkippen besser ahnden und bestrafen solle. Die städtischen Mitarbeiter, „müssen sich auch mal so positionieren dass sie den Raucher mit Abstand auch beobachten können“, um ihn dann auf frischer Tat zu stellen, so die Forderung.

(szf)