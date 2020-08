Zusammenstoß am Ende einer Kurve : Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Traktor in Hünxe

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Hünxe Tragischer Unfall am Samstag in Hünxe: Ein 56-Jähriger aus einer Gruppe von Motorradfahrern kollidierte frontal mit einem Traktor. Er kam dadurch zu Tode. Ein weiterer Mann fuhr in die Unfallstelle und wurde schwer verletzt.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Essen ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Hünxe ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die beiden waren in einer Gruppe von Fahrern unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Traktor kam. Das Unglück geschah am 29. August gegen 11.45 Uhr auf der Wilhelmstraße.

Die Gruppe der Kraftradfahrer war auf der Wilhelmstraße aus Richtung Dinslakener Straße kommend in Richtung Berger Straße unterwegs. Aus einer Rechtskurve kommend kollidierte der 56-Jährige mit einem entgegenkommenden Traktor, an dessen Steuer ein 40-jähriger Mann aus Dinslaken saß. Ein weiterer Motorradfahrer aus der Gruppe, ein 59-jähriger Mann aus Bedburg-Hau, fuhr in die Unfallstelle und kam zu Fall.

Ersthelfer und ein Notarzt kümmerten sich am Unglücksort um den 56-Jährigen, konnten ihn jedoch nicht retten. Er starb dort an seinen schweren Verletzungen. Der 59-jährige Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber zu einer Duisburger Klinik geflogen.

Die Notfallseelsorge war mit im Einsatz und betreute die Gruppe Kradfahrer und Ersthelfer. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Wilhelmstraße für etwa drei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Das Verkehrskommissariat Dinslaken der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(RP)